Bia Haddad se lesiona e desiste de Wimbledon nas oitavas de final

Bia Haddad fez uma das suas melhores campanhas em Wimbledon este ano, mas uma lesão obrigou a brasileira a deixar a competição nesta segunda-feira, 10. Em sua estreia na quadra central, contra a a atual campeã do Grand Slam britânico e número 3 do ranking mundial, Elena Rybakina, Haddad sentiu uma dor na região lombar e, após 15 minutos de atendimento médico, em lágrimas, deixou a quadra sob aplausos do público.

Esse não foi o primeiro susto da temporada. Após a performance surpreendente em Roland Garros, onde foi vencida por Swiatek nas semifinais, Haddad sofreu uma lesão no joelho que a fez abandonar a disputa do WTA e a impediu de participar do torneio de Birmingham.

Mesmo sem oportunidade de treinar na grama, a brasileira anunciou que conseguiria participar do torneio de Wimbledon. Em sua estreia, na última terça-feira, Bia Haddad derrotou a cazaquistanesa Yulia Putintseva e, trazendo esperanças para o Brasil, venceu as romenas Jaqueline Cristian e Sorana Cirstea rumo às oitavas de final. Haddad e Ribakina já haviam se encontrado duas vezes neste ano, em Abu Dhabi e em Stuttgart, com vitória da brasileira em ambas as ocasiões.