Bia Haddad conquista título inédito e sobe oito posições no ranking

Bia Haddad venceu o WTA Elite Trophy, na China, ao bater Qinwen Zheng, 18ª do mundo, por dois sets a zero. O torneio reúne as maiores tenistas da atualidade com exceção das oito primeiras colocadas no ranking da ATP.

Foi a maior marca da carreira da tenista, alcançada após duas horas e cinquenta minutos de partida, em que as duas finalistas levaram os dois sets para o tie-break. A brasileira chegou a ter o serviço quebrado, mas se recuperou e acabou levando a melhor, se sagrando vitoriosa em ambas parciais, sendo a primeira vencida por 13 a 11 e a segunda por 7 a 4.

“Foi uma ótima semana. Mesmo do outro lado do mundo, eu me senti em casa, com uma ótima energia. Muito obrigada a todos” disse comemorando a vitória sobre a chinesa que tinha a torcida local a seu favor.

Também neste domingo, Bia retornou à quadra e conquistou a disputa por duplas, ao lado da russa Veronica Kudermetova. Elas bateram a dupla Miyu Kato (Japão) e Aldila Sutjiadi (Indonésia) em dois sets – ambos por 6 a 3.

Com as conquistas, a tenista soma 700 pontos e subirá oito posições no ranking. Assim, passará a ocupar a 11ª colocação na elite do tênis mundial.