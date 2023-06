Bayern de Munique oferece R$ 365 milhões pelo atacante Harry Keane

O Tottenham Hotspur recebeu proposta milionária do Bayern de Munique pelo seu principal astro, o centroavante Harry Kane. Segundo a imprensa do país, os alemães apresentaram o valor de 70 milhões de euros (R$ cerca de 365 milhões) para contar com o capitão do “English Team” nas próximas temporadas.

Aos 29 anos, Kane, que já teve seu nome ligado ao Real Madrid e aos “Manchesters”, tanto o United, como o City, já vinha demonstrando interesse em mudar de ares. Após uma campanha ruim na Premier League, que culminou com a não classificação dos Spurs para a Champions League, a saída ficou mais visível.

Campeão alemão pela 11ª vez seguida, o Bayern quer voltar a brigar pela Champions. Para isso, contratou o técnico Thomas Tuchel, ex-PSG e Chelsea, e decidiu abrir os cofres para ter um novo goleador, após perder Robert Lewandowski em 2022 para o Barcelona.

Superado apenas pelo fenômeno Erling Haaland, do Manchester City, ganhador da Chuteira de Ouro da temporada, Keane bateu marcas importantes no último ano. Tornou-se o maior artilheiro da história do Spurs, com 280 gols, e o segundo maior goleador da Premier League, com 213, atrás apenas da lenda Alan Shearer, que marcou 260 gols.