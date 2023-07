Barça e Athletico-PR confirmam negócio milionário “revelação”

Agora é oficial. A mais nova promessa do futebol brasileiro é jogador do Barcelona. Na prática, ainda será. Porque ao anunciar o negócio envolvendo Vitor Roque, Athletico-PR e Barça revelaram que o atacante de 19 anos só entrará em campo na Espanha a partir da temporada 2024/25. Ou seja, a torcida do Furacão ainda terá um ano, praticamente, para acompanhar e torcer pelos gols do jogador, apelidado de Tigrinho. Os dois clubes divulgaram conteúdos sobre a contratação em suas redes sociais.

O acordo, segundo o site GE, gira em torno dos 74 milhões de euros (aproximadamente R$ 396 milhões). O contrato de Roque com o clube catalão vai até 2031 e poderá ter uma multa rescisória de impressionantes 500 milhões de euros (mais de R$ 2,6 bilhões). Além dos altos valores recebidos, o clube paranaense ainda conseguiu manter 20% dos direitos econômicos do jogador.

A contratação é a segunda mais alta da história envolvendo um clube brasileiro. Só perde para a de Neymar, em 2013, quando o atacante foi contratado também pelo Barça, em um polêmico negócio de 88 milhões de euros (R$ 470 milhões em valores atuais).

Vitor Roque ganhou projeção no Campeonato Sul-Americano de 2020, quando conquistou, com o Brasil, o título da competição e ainda foi artilheiro. Atualmente, o atacante é o vice-artilheiro do Brasileirão, com sete gols, atrás apenas do experiente Tiquinho Soares, do Botafogo, com 10. Aos 17 anos, ele foi para o Furacão em abril do ano passado, no que foi a maior contratação da história do clube, que investiu R$ 24 milhões.