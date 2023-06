Au revoir, Paris! Técnico confirma saída de Messi do PSG

O que estava previsto se confirmou. Lionel Messi vai deixar o Paris Saint-Germain no fim desta temporada, o que significa nos próximos dias. O anúncio foi feito pelo técnico Christopher Galtier, nesta quinta-feira (1), anunciando também o jogo de despedida do craque argentino, na última rodada do Campeonato Francês, conquistado pelo próprio PSG na semana passada.

“Tive o privilégio de treinar o melhor jogador da história do futebol. Será a última partida de Leo no Parque dos Príncipes, contra o Clermont”, informou Galtier, que vive clima de incerteza sobre sua permanência no comando do time para a próxima temporada.

Autor do gol que garantiu ao PSG seu 11º título da Ligue 1, Messi atuou duas temporadas em Paris. Aposta do clube para formar um trio imbatível com Neymar e Mbappé, em busca da inédita Champions League, a passagem do craque não empolgou. Foram 32 gols marcados e 34 assistências, além de três taças (dois títulos nacionais e uma Supercopa), números muito bons, se não estivéssemos falando do maior jogador dos últimos tempos.

Agora o argentino, eleito sete vezes o melhor jogador do planeta, vai sentar e analisar as propostas que estão na mesa. Segundo a TNT Sports, um retorno ao Barcelona está praticamente descartado. O atacante de 35 anos está focado em três possibilidades: a primeira é um contrato na casa dos 300 milhões de euros (R$ 1,6 bilhões) do futebol árabe (provavelmente o Al-Hilal), que pretende reinstituir a rivalidade Messi x Cristiano Ronaldo, que joga no Al-Nassr, além de ter os veteranos rivais como embaixadores da Copa do Mundo de 2030, cobiçada pela Arábia Saudita. A segunda opção é o futebol dos Estados Unidos, atuar pelo Inter Miami, time de David Beckham. E uma outra, mais desafiadora, já que exigiria do jogador se manter no mais alto nível técnico, vem da Premier League.

As férias de Messi começam em breve e ele terá tempo para analisar as ofertas.