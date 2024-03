As representantes do Brasil em rali na Arábia Saudita

Das clínicas para as dunas: a veterinária Paula Breves e a dentista Vilma Rafael representam, a partir desta terça-feira, 5, o Brasil no Rally de Jameel, na Arábia Saudita. Esta será a primeira vez que o país terá competidoras no evento, em que só disputam mulheres. Ao todo, serão três dias de provas: a largada acontece em Hail City e a última etapa será em King Abdullah Economic City, em uma data especial: 8 de março, o Dia Internacional da Mulher.

Disputam, no total, 40 equipes de diferentes origens ao redor do mundo na terceira edição do rali. No país saudita, o evento é considerado especial, já que lá, até 2017, as mulheres eram proibidas de dirigir. O percurso, que totaliza 1.600km, passa ainda pelas cidades de Hail, AlUla, Umluj e Yanbu. Para o pernoite, as competidoras dormem em tendas.

O desafio também será a primeira competição internacional da dupla Paula, a pilota, e Vilma, a navegadora. Juntas no esporte há 15 anos, elas acumulam em seu currículo títulos de competições nacionais, além de um importante marco: no ano passado, foram vice-campeãs na Supermaster, em pódio até então ocupado apenas por homens ou duplas mistas. Tal resultado fez com que a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) as convidassem para a competição no Oriente Médio.

“Estamos muito animadas e felizes. Esse rali é inspirador e queremos incentivar mulheres do mundo inteiro”, diz Paula. “É a primeira vez na história do rali brasileiro que uma dupla feminina chega tão alto”, completa Vilma.