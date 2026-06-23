As compras de esposa de Raphinha em meio a rumor de problemas financeiros

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Vampeta revela que o atacante Raphinha enfrenta sérios problemas financeiros e familiares, apostando em uma possível transferência ao Al-Hilal para resolver a situação. Em meio à polêmica, sua esposa Natalia Rodrigues Belloli publicou uma reflexão sobre cura espiritual. Ela é acusada nas redes de ostentar luxo excessivo.

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Vampeta afirmou a um podcast que o atacante Raphinha enfrenta dificuldades financeiras e familiares. “O Raphinha está com um problema sério familiar e financeiro também. Está rezando para ver se ele vai para o Al-Hilal, ele está com essa dificuldade. É um problema dentro da família, isso chegou até a mim através de gente que convive em Barcelona. Está contando com a saída para o Al-Hilal pra dar uma reviravolta”, disse o pentacampeão pela seleção brasileira.

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Em meio a toda essa repercussão, a esposa do jogador Natalia Rodrigues Belloli publicou uma reflexão no Instagram. Sem citar diretamente a polêmica com o nome do marido, a influenciadora falou de cura espiritual.

“A oração da esposa é um escudo contra as armadilhas espirituais. Ela traz paz onde há guerra, esperança onde há desânimo e cura onde há feridas. Filipenses 4:6-7”, disse.

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Ela vem sendo acusada nas redes sociais de gastar além da conta, devido à ostentação de uma vida de luxo que leva com o craque. Natalia teria feito várias vezes pedidos a ele para só viajar de avião particular, além de surpreendê-lo recentemente com a compra de uma caravana de luxo. Tudo, segundo dizem, com o dinheiro dele. As críticas, é bom lembrar, são ilustradas por imagens que a própria Natalia faz questão de expor nas redes sociais.

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