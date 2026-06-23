As brigas familiares que abalam jogadores, esposas e parentes: de Endrick a Raphinha

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O universo do futebol nem sempre é só festa. Conflitos familiares vêm à tona envolvendo nomes como Endrick, Raphinha, Éder Militão e Hulk. De indiretas públicas a desavenças com pais e ex-esposas, as esposas e jogadores enfrentam turbulências fora dos campos, gerando burburinho nas redes.

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Nem tudo é festa quando se fala em futebol. Gabriely Miranda, mulher de Endrick, entrou no radar das especulações familiares ao compartilhar uma reflexão sobre maternidade e limites recentemente. “Você só vai me desrespeitar como mãe uma vez. Depois vai perder acesso ao meu filho, notícias, e a presença em nossas vidas”, dizia o texto republicado por ela em seu perfil nas redes sociais.

A internet logo viu indireta para Cíntia Ramos, mãe do jogador, mas Gabriely tratou de esfriar o assunto. “Vocês se passam às vezes. O post é sobre mim, sobre o jeito que vou e estou lidando em relação à minha maternidade. Não tem nada a ver com ninguém”, afirmou. O comentário reacendeu um climão antigo: em 2024, no Conversa com Bial, da TV Globo, Cíntia interrompeu Gabriely quando ela falava sobre uma possível mudança para a Europa com Endrick, episódio que foi visto como alfinetada pública à nora.

Raphinha, que está fora dos próximos compromissos da seleção brasileira na Copa do Mundo por causa de uma lesão, estaria enfrentando problemas financeiros e familiares. Pelo menos é o que afirma Vampeta. Durante uma entrevista, o ex-jogador e pentacampeão de 2002 revelou que o atacante do Barcelona estaria lidando com questões para além dos gramados. “O Raphinha está com um problema sério familiar e financeiro também. Está rezando para ver se ele vai para o Al-Hilal, ele está com essa dificuldade”, afirmou Vampeta. O primo do Raphinha tratou de ir às redes desmentir os boatos. “Vai ter que explicar essas mentiras, meu camarada”, disse Igor, usando emojis de olhos arregalados e de uma pessoa com as mãos para o alto, como se não tivesse entendendo nada das declarações de Vampeta.

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Tainá Militão, mulher de Éder Militão, também abriu um bastidor familiar. Em entrevista a um podcast, ela contou que a relação com o pai, Sergio Castro, ficou estremecida em alguns momentos da vida adulta. “Parei de falar com o meu pai nas vezes que engravidei”, disse. Segundo Tainá, ele tinha outros planos para a filha. “Ele tinha um sonho: queria montar uma clínica para mim, e engravidei e ele não falou comigo”, afirmou. A influenciadora contou ainda que o casamento com o jogador também não foi recebido com entusiasmo. “Quando casei com Éder, ele também não gostou muito. É porque ele fala assim: ‘Poxa, jogador de futebol’…”, disse.

Nas redes, Sergio rebateu a filha e afirmou que sempre quis vê-la realizada para além do rótulo de mulher de atleta. “Sempre fiz questão de participar. Mas queria sim que ela tivesse um futuro além de ser mulher de jogador”. O clima ali segue estremecido.

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Outro caso que entrou para a “prateleira” dos climões do futebol, muito além da Copa, é o de Hulk, 39, que se casou com Camila Ângelo, sobrinha de Iran Ângelo, sua ex-mulher. A situação virou novela familiar, e Iran já resumiu o incômodo em uma frase: “Ela era uma filha para mim”. Hulk, por sua vez, seguiu adiante com Camila e celebrou a união nas redes. “Diante de Deus e das promessas do nosso amor, nos unimos em um só coração, começando juntos a nossa eternidade. Te amo”, declarou.

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