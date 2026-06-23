Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Esporte

As brigas familiares que abalam jogadores, esposas e parentes: de Endrick a Raphinha

Mães, pais e ex-mulheres de atletas já renderam indiretas e alfinetadas públicas

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Giovanna Fraguito Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 08h00 | Atualizado em 23 jun 2026, 10h18
Endrick e a mulher, Gabriely Miranda
Endrick e a mulher, Gabriely Miranda (Instagram/Reprodução)
Continua após publicidade
As brigas familiares que abalam jogadores, esposas e parentes: de Endrick a Raphinha Priorize VEJA no Google

Nem tudo é festa quando se fala em futebol. Gabriely Miranda, mulher de Endrick, entrou no radar das especulações familiares ao compartilhar uma reflexão sobre maternidade e limites recentemente. “Você só vai me desrespeitar como mãe uma vez. Depois vai perder acesso ao meu filho, notícias, e a presença em nossas vidas”, dizia o texto republicado por ela em seu perfil nas redes sociais.

A internet logo viu indireta para Cíntia Ramos, mãe do jogador, mas Gabriely tratou de esfriar o assunto. “Vocês se passam às vezes. O post é sobre mim, sobre o jeito que vou e estou lidando em relação à minha maternidade. Não tem nada a ver com ninguém”, afirmou. O comentário reacendeu um climão antigo: em 2024, no Conversa com Bial, da TV Globo, Cíntia interrompeu Gabriely quando ela falava sobre uma possível mudança para a Europa com Endrick, episódio que foi visto como alfinetada pública à nora.

Raphinha, que está fora dos próximos compromissos da seleção brasileira na Copa do Mundo por causa de uma lesão, estaria enfrentando problemas financeiros e familiares. Pelo menos é o que afirma Vampeta. Durante uma entrevista, o ex-jogador e pentacampeão de 2002 revelou que o atacante do Barcelona estaria lidando com questões para além dos gramados. “O Raphinha está com um problema sério familiar e financeiro também. Está rezando para ver se ele vai para o Al-Hilal, ele está com essa dificuldade”, afirmou Vampeta. O primo do Raphinha tratou de ir às redes desmentir os boatos. “Vai ter que explicar essas mentiras, meu camarada”, disse Igor, usando emojis de olhos arregalados e de uma pessoa com as mãos para o alto, como se não tivesse entendendo nada das declarações de Vampeta.

Siga

Neymar, Lula, Cristiano e mais: as maiores polêmicas da Copa 2026

Continua após a publicidade

Tainá Militão, mulher de Éder Militão, também abriu um bastidor familiar. Em entrevista a um podcast, ela contou que a relação com o pai, Sergio Castro, ficou estremecida em alguns momentos da vida adulta. “Parei de falar com o meu pai nas vezes que engravidei”, disse. Segundo Tainá, ele tinha outros planos para a filha. “Ele tinha um sonho: queria montar uma clínica para mim, e engravidei e ele não falou comigo”, afirmou. A influenciadora contou ainda que o casamento com o jogador também não foi recebido com entusiasmo. “Quando casei com Éder, ele também não gostou muito. É porque ele fala assim: ‘Poxa, jogador de futebol’…”, disse.

Nas redes, Sergio rebateu a filha e afirmou que sempre quis vê-la realizada para além do rótulo de mulher de atleta. “Sempre fiz questão de participar. Mas queria sim que ela tivesse um futuro além de ser mulher de jogador”. O clima ali segue estremecido.

Continua após a publicidade

Outro caso que entrou para a “prateleira” dos climões do futebol, muito além da Copa, é o de Hulk, 39, que se casou com Camila Ângelo, sobrinha de Iran Ângelo, sua ex-mulher. A situação virou novela familiar, e Iran já resumiu o incômodo em uma frase: “Ela era uma filha para mim”. Hulk, por sua vez, seguiu adiante com Camila e celebrou a união nas redes. “Diante de Deus e das promessas do nosso amor, nos unimos em um só coração, começando juntos a nossa eternidade. Te amo”, declarou.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente  

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Gente
Hulk
Jogadores
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).