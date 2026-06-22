‘Raphinha tem problemas financeiros’, afirma campeão mundial de 2002
Atacante joga pelo Barcelona e é um dos destaques da equipe espanhola
A lesão de Raphinha, sofrida contra o Haiti, pode não ser o único problema do atacante da seleção brasileira. De acordo com o ex-jogador Vampeta, campeão mundial em 2002, o atleta passa por problemas financeiros.
“O Raphinha está com um problema sério familiar e financeiro também. Está rezando para ver se ele vai para o Al-Hilal”, disse Vampeta nesse domingo, 21, durante o podcast “Red Cast”.
O atacante joga pelo Barcelona desde 2022 e tem contrato até 2028. Já o Al-Hilal, da Arábia Saudita, é o ex-time de Neymar.
Sem Raphinha à disposição, o técnico Carlo Ancelotti terá que fazer mudanças no time titular e três jogadores despontam como favoritos para o jogo decisivo contra a Escócia.
Lesão
O atacante sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa direita. A informação foi confirmada pela CBF no último sábado, 20, após a realização de exames de imagem. O jogador não foi cortado e seguirá um protocolo de tratamento intensivo acompanhado pela equipe médica da seleção brasileira.