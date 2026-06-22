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Esporte

‘Raphinha tem problemas financeiros’, afirma campeão mundial de 2002

Atacante joga pelo Barcelona e é um dos destaques da equipe espanhola

Por Ígor Resende 22 jun 2026, 13h51 | Atualizado em 22 jun 2026, 16h25
Marquinhos, jogador de futebol, em campo com camisa preta da seleção brasileira, barba e cabelo trançado, fazendo sinal de positivo com a mão direita
Raphinha se lesionou contra o Haiti e deve desfalcar a seleção nos próximos jogos (Ira L. Black/Getty Images)
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‘Raphinha tem problemas financeiros’, afirma campeão mundial de 2002 Priorize VEJA no Google

A lesão de Raphinha, sofrida contra o Haiti, pode não ser o único problema do atacante da seleção brasileira. De acordo com o ex-jogador Vampeta, campeão mundial em 2002, o atleta passa por problemas financeiros. 

“O Raphinha está com um problema sério familiar e financeiro também. Está rezando para ver se ele vai para o Al-Hilal”, disse Vampeta nesse domingo, 21, durante o podcast “Red Cast”.

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O atacante joga pelo Barcelona desde 2022 e tem contrato até 2028. Já o Al-Hilal, da Arábia Saudita, é o ex-time de Neymar.

Siga

Sem Raphinha à disposição, o técnico Carlo Ancelotti terá que fazer mudanças no time titular e três jogadores despontam como favoritos para o jogo decisivo contra a Escócia.

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Lesão

O atacante sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa direita. A informação foi confirmada pela CBF no último sábado, 20, após a realização de exames de imagem. O jogador não foi cortado e seguirá um protocolo de tratamento intensivo acompanhado pela equipe médica da seleção brasileira.

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