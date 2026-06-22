‘Raphinha tem problemas financeiros’, afirma campeão mundial de 2002

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Além da lesão muscular na coxa direita, o atacante Raphinha, da seleção brasileira, estaria enfrentando sérios problemas financeiros e familiares, segundo revelou o ex-jogador Vampeta. Há especulações sobre uma possível transferência para o Al-Hilal para resolver a situação. A lesão já impacta a escalação para o próximo jogo.

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A lesão de Raphinha, sofrida contra o Haiti, pode não ser o único problema do atacante da seleção brasileira. De acordo com o ex-jogador Vampeta, campeão mundial em 2002, o atleta passa por problemas financeiros.

“O Raphinha está com um problema sério familiar e financeiro também. Está rezando para ver se ele vai para o Al-Hilal”, disse Vampeta nesse domingo, 21, durante o podcast “Red Cast”.

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O atacante joga pelo Barcelona desde 2022 e tem contrato até 2028. Já o Al-Hilal, da Arábia Saudita, é o ex-time de Neymar.

Sem Raphinha à disposição, o técnico Carlo Ancelotti terá que fazer mudanças no time titular e três jogadores despontam como favoritos para o jogo decisivo contra a Escócia.

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Lesão

O atacante sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa direita. A informação foi confirmada pela CBF no último sábado, 20, após a realização de exames de imagem. O jogador não foi cortado e seguirá um protocolo de tratamento intensivo acompanhado pela equipe médica da seleção brasileira.