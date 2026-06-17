Argentina passa Brasil em ranking de artilharia
Lionel Messi comandou a vitória na estreia com um hat-trick
O hat-trick de Lionel Messi nessa terça-feira, 16, fez o argentino passar o brasileiro Ronaldo Fenômeno na lista de maiores artilheiros da Copa do Mundo na história.
Agora, o ranking é liderado por Argentina e Alemanha, que está representada por Miroslav Klose. O Brasil caiu para a terceira posição e pode ser ultrapassado pela França, já que Kylian Mbappé está apenas um gol atrás de Ronaldo.
Lista de artilheiros das Copas
Klose – 16 gols
Messi – 16 gols
Ronaldo – 15 gols
Mbappé – 14 gols
Müller – 14 gols
Fontaine – 13 gols
Pelé – 12 gols
No último domingo, 14, o Brasil já havia perdido a liderança do ranking da artilharia de todos os Mundiais para a Alemanha – que voltou a vencer por 7 a 1. Argentina é a terceira.
Lista da artilharia das Copas
Alemanha – 239 gols
Brasil – 238 gols
Argentina – 155 gols
França – 139 gols
Itália – 128 gols
Noite emocionante
A terça-feira de Copa do Mundo teve atuações históricas de Mbappé, Haaland e Messi. O francês e o norueguês fizeram sua parte, com dois gols cada um. Mbappé chegou a 14 gols em três Copas disputadas. Haaland, em seu primeiro jogo em mundiais, mostrou a que veio. Faltava Messi – e o que ele aprontou no estádio de Kansas City foi um daqueles momentos para sempre eterno.