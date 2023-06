Após reger City em sua 1ª Champions, Guardiola pensa no próximo ato

Ao liderar o Manchester City em sua primeira conquista da Champions League e colocar, de vez, seu nome entre os grandes ídolos dos Citizens, o técnico espanhol Pep Guardiola já prepara sua próxima jornada. Segundo informações da ESPN, ele não pretende renovar mais uma vez seu contrato com o City, que vai até 2025. Desde 2016 no cargo, o treinador ganhou 12 taças, elevando o nível do clube inglês, que se antes era considerado apenas um rival coadjuvante do Manchester United, hoje está no topo do país e de toda a Europa.

Após o encerramento do vínculo com o clube, Guardiola estaria aberto até mesmo para ouvir propostas de seleções. O Brasil, que ainda procura um técnico, após não ter convencido o italiano Carlo Ancelotti, já teve interesse em contar com o Espanhol. Assim como a seleção dos Estados Unidos.

Segundo a apuração feita, o técnico considera que já ficou mais tempo no norte da Inglaterra do que imaginava quando fez seu primeiro acerto. De fato, o City é o clube que Guardiola mais tempo permaneceu, sete temporadas até agora. No Barcelona, onde despontou na carreira, foram quatro (2008 a 2012), com 14 títulos conquistados, entre eles, duas Champions, dois Mundiais de Clubes e três Espanhóis. No Bayern de Munique, sua passagem mais rápida e “menos” produtiva, foram sete taças, com um tricampeonato Nacional e um Mundial de clubes para o currículo, entre 2013 e 2016. No City, entre os troféus que ajudou a levantar, estão cinco Premier Leagues e a novíssima Champions.

Apesar de uma possível saída, o clube a torcida citizen não precisam sofrer por antecedência, já que Guardiola ainda tem duas temporadas no contrato. E ele pretende cumpri-lo. Se permanecer com esse foco e elenco, o técnico tem tudo para acrescentar ainda mais glórias à história do clube, antes de deixar saudades.