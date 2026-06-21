Após empate com Espanha, Cabo Verde marca primeiro gol em Copas do Mundo
Kevin Pina cobrou falta de longe para abrir o placar contra o Uruguai
Cabo Verde voltou a fazer história na Copa do Mundo. Após o goleiro Vozinha e a defesa segurarem um histórico empate com a Espanha, a seleção estreante marcou seu primeiro gol em Mundiais contra o Uruguai. Kevin Pina foi o autor do gol de falta que abriu o placar no estádio de Miami, neste domingo, 21.
A jogada do gol começou com um belo giro de Telmo Arcanjo no campo de defesa de Cabo Verde pelo lado direito aos 20 minutos do primeiro tempo. O meio-campista se livrou da marcação, correu para o ataque e só foi parado com falta de Bentancur.
Foi a primeira chegada de Cabo Verde no ataque, mas o suficiente para fazer história. Cinco jogadores cabo-verdianos estavam perto da falta distante do gol. Apenas Viñas e Maxi Araújo ficaram na barreira uruguaia.
Autorizada a cobrança, o volante Kevin Pina deu um chute para a história. A barreira de dois adversários abriu, e a bola rápida passou entre os uruguaios. O goleiro Muslera foi pego no contrapé e levou o primeiro de Cabo Verde na história das Copas.
Diferente do jogo contra Espanha, Cabo Verde conseguiu ter posse de bola durante a partida. Após o gol e a parada para hidratação, a seleção africana trocou passes diante de uma ansiosa seleção uruguaia.
O Uruguai retomou o controle do jogo nos últimos minutos da primeira etapa e buscou a virada antes do intervalo com gols de Maxi Araújo e Cannobio, furando o gol de Vozinha pela primeira vez nesta Copa do Mundo. A seleção sul-americana foi para o intervalo vencendo por 2 a 1.