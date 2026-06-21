Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PT - 13 Lula 51,78% 64.247.703 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,22% 59.821.610 VOTOS
Presidente
99,99%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
NOVO ELEIÇÕES 2026

Mapa interativo: Siga a apuração em plataforma especial

acompanhar →
Esporte

Após empate com Espanha, Cabo Verde marca primeiro gol em Copas do Mundo

Kevin Pina cobrou falta de longe para abrir o placar contra o Uruguai

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jun 2026, 19h58 | Atualizado em 21 jun 2026, 20h03
Jogadores de futebol comemoram em campo. Um atleta de camisa vermelha com o número 6 faz um coração com as mãos, sorrindo. Outros dois jogadores, um de camisa verde e azul e outro de camisa verde, sorriem e gritam de alegria. O fundo está desfocado, com a torcida.
Kevin Pina, marcou o primeiro gol de Cabo Verde em Copas do Mundo (Carmen Mandato - FIFA/FIFA/Getty Images)
Continua após publicidade
Após empate com Espanha, Cabo Verde marca primeiro gol em Copas do Mundo Priorize VEJA no Google

Cabo Verde voltou a fazer história na Copa do Mundo. Após o goleiro Vozinha e a defesa segurarem um histórico empate com a Espanha, a seleção estreante marcou seu primeiro gol em Mundiais contra o Uruguai. Kevin Pina foi o autor do gol de falta que abriu o placar no estádio de Miami, neste domingo, 21. 

A jogada do gol começou com um belo giro de Telmo Arcanjo no campo de defesa de Cabo Verde pelo lado direito aos 20 minutos do primeiro tempo. O meio-campista se livrou da marcação, correu para o ataque e só foi parado com falta de Bentancur.

Foi a primeira chegada de Cabo Verde no ataque, mas o suficiente para fazer história. Cinco jogadores cabo-verdianos estavam perto da falta distante do gol. Apenas Viñas e Maxi Araújo ficaram na barreira uruguaia.

Siga
Continua após a publicidade

Autorizada a cobrança, o volante Kevin Pina deu um chute para a história. A barreira de dois adversários abriu, e a bola rápida passou entre os uruguaios. O goleiro Muslera foi pego no contrapé e levou o primeiro de Cabo Verde na história das Copas.

Continua após a publicidade
Jogadores de futebol comemoram abraçados em campo, alguns de camisa vermelha e outros com coletes coloridos sobre as camisas. Um jogador de camisa verde e colete número 19 corre à esquerda. Ao fundo, uma arquibancada lotada e um placar com FIFA WORLD CUP 2026
A comemoração dos jogadores de Cabo Verde em primeiro gol do país em Copas do Mundo (Alex Slitz/Getty Images)
Continua após a publicidade

Diferente do jogo contra Espanha, Cabo Verde conseguiu ter posse de bola durante a partida. Após o gol e a parada para hidratação, a seleção africana trocou passes diante de uma ansiosa seleção uruguaia.

O Uruguai retomou o controle do jogo nos últimos minutos da primeira etapa e buscou a virada antes do intervalo com gols de Maxi Araújo e Cannobio, furando o gol de Vozinha pela primeira vez nesta Copa do Mundo. A seleção sul-americana foi para o intervalo vencendo por 2 a 1.

Publicidade
TAGS:
Cabo Verde
Copa do Mundo 2026
Seleção de Futebol do Uruguai
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).