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Esporte

Festa em Cabo Verde: país vai às ruas para comemorar empate contra a Espanha

Esta também foi a primeira partida do país africano em Mundiais

Por Ígor Resende 16 jun 2026, 08h28 | Atualizado em 16 jun 2026, 08h56
Torcedores de Cabo Verde, a maioria homens, celebram em um estádio, agitando bandeiras e cachecóis azuis com a inscrição Cabo Verde
Torcida de Cabo Verde comemora empate no estádio (Patrick Smith - FIFA/FIFA/Getty Images)
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O empate histórico entre Cabo Verde e Espanha, por 0 a 0, pela primeira rodada da Copa do Mundo de 2026 levou milhares de pessoas para as ruas da capital Cidade da Praia.

Esta também foi a primeira partida do país africano em Mundiais. Com cerca de 550 mil habitantes, Cabo Verde foi colonizado por Portugal e tem o português como idioma.

 

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Vozinha, herói nacional

Principal responsável por garantir o empate sem gols, Vozinha é um dos goleiros mais velhos do Mundial e ganhou milhões de seguidores nas redes sociais.

Com 40 anos, Josimar José Évora Dias é um ídolo do país e o segundo jogador com mais jogos disputados pela seleção cabo-verdiana, com 89 partidas.

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O nome Josimar seria uma homenagem do pai do goleiro ao jogador da seleção brasileira da Copa de 1986. Já o apelido, segundo o arqueiro, surgiu na infância.

Convocado pelo LinkedIn

As histórias improváveis de Cabo Verde não param de aparecer. Roberto “Pico” Lopes foi convocado por mensagem no LinkedIn. Em 2018, o zagueiro criado em Dublin recebeu um contato do então técnico de Cabo Verde, Rui Águas, que havia descoberto sua ascendência cabo-verdiana pelo lado paterno e queria saber se ele topava defender a seleção.

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Cabo Verde
Copa do Mundo 2026
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