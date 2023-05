Após cancelar corrida, F1 faz doação para Emilia-Romagna

A Fórmula 1 anunciou a doação de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,3 milhões) à região da Emilia-Romagna, no norte da Itália, que tem sofrido com as fortes chuvas nos últimos dias. A categoria já havia cancelado a etapa deste final de semana, no circuito de Ímola, alagado pelos temporais. Até agora, segundo as autoridades italianas, 14 pessoas morreram e há mais de 20 mil desabrigados, vítimas das inundações e deslizamentos de terra.

Além do valor destinado, a F1 também doou toda a alimentação e água potável que seria utilizada durante a 6ª etapa do campeonato. O presidente da categoria, Stefano Domenicali, nascido na região atingida, emitiu comunicado, após o cancelamento da prova.

“A situação enfrentada pelas cidades da região é terrível. Mas sei da resiliência e paixão dessas pessoas. E como toda a Itália, vão superar essa crise. Devemos fazer tudo para apoiá-los neste momento difícil e por isso estamos fazendo esta doação, para apoiar os esforços de socorro”, afirmou o dirigente.

Piloto da Alpha Tauri, o japonês Yuki Tsunoda esteve entre os voluntários que têm ajudado a população da região. Junto com outros membros da escuderia, Tsunoda foi fotografado limpando as ruas de Faenza, cidade que sedia a fábrica da equipe de F1. Equipes como a Alpha Tauri e a também italiana Alfa Romeo também estão promovendo e divulgando campanhas de doação para apoiar as cidades e vilarejos atingidos pelas chuvas.