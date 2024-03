Aos 39 anos, Lebron James se aproxima de recorde histórico na NBA

LeBron James é sobrenatural. Aos 39 anos, o ala dos Los Angeles Lakers caminha para se tornar “a” lenda do basquete americano. Neste sábado, 2, James está a nove pontos de chegar aonde nenhum outro atleta da NBA jamais sonhou. No jogo desta noite dos Lakers contra os detentores do título, Denver Nuggets, ele pode ultrapassar a barreira dos 40 000 pontos. Basta converter apenas nove pontos.

Não é um trabalho de Hércules. James marcou pelo menos nove pontos em 762 jogos pela NBA, incluindo playoffs. Só ficou abaixo da contagem nove vezes em 21 temporadas. Ou seja, os 40 000 são favas contadas. Mas o que isso significa para um jogador consagrado que já é o maior artilheiro de todos os tempos da liga, quatro vezes campeão, quatro vezes melhor jogador das finais e quatro vezes melhor jogador da temporada?

LeBron James is only 9 points shy of making history 👑 Don't miss him in action this Saturday on ABC at 8:30pm/et against the Nuggets! pic.twitter.com/wcDwUX8W4Q — NBA (@NBA) March 1, 2024

Com a palavra, o próprio James: “Não dá para sentar aqui e dizer que não significa nada porque, claro… nunca ninguém fez isso. E, para mim, estar nesta posição neste momento da minha carreira, acho muito legal. Isso está no topo da lista de coisas mais importantes que fiz em minha carreira? Não. Mas isso significa alguma coisa? Claro. Absolutamente. Por que não?”.

James quebrou o recorde do lendário Kareen Abdul-Jabar, antigo recordista, com 38 387 pontos, em fevereiro do ano passado, em um jogo dos Lakers contra o Oklahoma City Thunder, em Los Angeles — no fim, os visitantes acabaram ganhando por 133 a 130. Abdul-Jabbar assistiu o momento, no finalzinho do terceiro quarto, quando o ala marcou uma cesta de dois pontos e comemorou abrindo os braços como se estivesse voando ao voltar para recompor a defesa.

Quebrar recordes era um objetivo a ser perseguido? “Não, nunca pensei em conseguir o recorde de pontuação”, disse James. “Simples: aconteceu organicamente.” Ele também nunca buscou alcançar a marca de Vince Carter de jogar 22 temporadas, o que acontecerá, se tudo der certo e o destino não atrapalhar, no ano que vem.

O Lakers não é o favorito para conquistar o título da NBA nesta temporada. Mas dado o desempenho do jogador mais velho da NBA no momento, os torcedores do time de Los Angeles têm motivos de sobra para acreditar que o Troféu Larry O’Brien não é assim um destino impossível de ser alcançado.