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Esporte

Além de Neymar: iates milionários de Cristiano Ronaldo a David Beckham

Com heliponto e suítes confortáveis, por dentro das embarcações de jogadores

Por Giovanna Fraguito, Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jul 2026, 11h00 | Atualizado em 13 jul 2026, 15h32
OUTROS TEMPOS - Vida de luxo: Cristiano Ronaldo e família no iate do jogador -
OUTROS TEMPOS - Vida de luxo: Cristiano Ronaldo e família no iate do jogador - (Eliot press/Grosby Group/.)
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Além de Neymar: iates milionários de Cristiano Ronaldo a David Beckham Priorizar nos meus resultados Google

Neymar Jr entrou para a seleta lista de astros do futebol com embarcações milionárias. O atacante comprou um iate avaliado em 120 milhões de reais. Batizado de Enejota, em referência às iniciais do jogador, o superiate tem cerca de 800 metros quadrados, seis suítes, heliponto e deve ficar ancorado em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Outros craques também saem dos gramados diretamente para suas “mansões flutuantes”. São eles:

Cristiano Ronaldo é dono de um Azimut Grande 27 Metri, modelo avaliado em cerca de 55 milhões de reais. A embarcação tem 27 metros de comprimento, 350 metros quadrados de área, cinco suítes, jacuzzi, lounge na proa, bar ao ar livre e garagem para motos aquáticas ou bote de apoio.

David Beckham era dono de um Riva Argo 90, chamado Seven, em homenagem ao número de sua camisa. Depois, de acordo com a revista alemã Boote Magazin, Beckham trocou o modelo por um Riva Bellissima 130, também batizado de Seven, com cerca de 40 metros.

Outro caso é o de Zlatan Ibrahimović. O ex-atacante sueco recebeu, em 2022, o Unknown, segundo barco fabricado do Benetti Oasis 34M. A embarcação de 34 metros tem área de lazer na popa, piscina e espaço para brinquedos aquáticos.

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Lionel Messi também se aproximou do mercado náutico, mas por outro caminho: o argentino se uniu à Med Cat Yachts para ter a seu bel-prazer até três catamarãs Bali 5.4 para fretamento de luxo no Mediterrâneo, no Caribe e nas Bahamas.

Ex-zagueiro do Chelsea, Thiago Silva é dono de um iate Azimut 56, sucesso internacional da marca italiana Azimut Yachts, maior produtor de iates de luxo do mundo. São mais de 17 metros de comprimento, divididos em três pavimentos, suítes, áreas de estar e jantar e outros ambientes externos e internos, projetados por designers italianos. A embarcação está avaliada em quase 10 milhões de reais.

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Iate de Thiago Silva -
Iate de Thiago Silva – (./Divulgação)
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O zagueiro Thiago Silva foi um dos nove milionários a comprar um iate de luxo fabricado no Brasil
O zagueiro Thiago Silva foi um dos nove milionários a comprar um iate de luxo fabricado no Brasil (Reprodução Internet/VEJA.com)
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