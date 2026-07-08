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Brasil

Por dentro do iate de Neymar, um dos maiores barcos de lazer do Brasil

A embarcação está avaliada em cerca de 120 milhões de reais

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 12h00 | Atualizado em 8 jul 2026, 14h32
Um iate de luxo branco e preto navegando em mar azul sob um céu alaranjado ao pôr do sol, e o jogador Neymar Jr. em campo, aplaudindo com expressão séria, vestindo camisa amarela da seleção brasileira
Por dentro do iate de Neymar -  (Montagem/Instagram)
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Neymar recebe nestes próximos dias em Angra dos Reis, Região da Costa Verde, um dos maiores barcos de lazer do Brasil. A embarcação, batizada de Enejota, em referência às iniciais de seu nome e Rio de Janeiro, foi construída no país. O valor? A bagatela de 120 milhões de reais.

Entre os diferenciais estão seis suítes, heliponto e cerca de 800 m² de área. A embarcação tem quatro motores Caterpillar de 1.450 hp cada, com propulsão por hidrojato.

O Enejota saiu de Fortaleza (CE), rumo a Recife (PE), onde fez uma pausa na Recife Marina. O iate chama atenção por representar um projeto de alto padrão desenvolvido no Brasil. Segundo a revista Náutica, a conversão de uma embarcação de serviço em iate de luxo exige uma operação complexa, que envolve engenharia, design, adaptação estrutural, interiores, sistemas de navegação, motorização e soluções de conforto a bordo.

Outro destaque técnico é a propulsão por hidrojato. O sistema funciona de forma diferente do conjunto convencional com eixo e hélice exposta: a água é aspirada e expelida em alta pressão, gerando deslocamento da embarcação. No caso do Enejota, o iate a uma velocidade máxima estimada de 20 nós.

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