Por dentro do iate de Neymar, um dos maiores barcos de lazer do Brasil

Neymar recebe nestes próximos dias em Angra dos Reis, Região da Costa Verde, um dos maiores barcos de lazer do Brasil. A embarcação, batizada de Enejota, em referência às iniciais de seu nome e Rio de Janeiro, foi construída no país. O valor? A bagatela de 120 milhões de reais.

Entre os diferenciais estão seis suítes, heliponto e cerca de 800 m² de área. A embarcação tem quatro motores Caterpillar de 1.450 hp cada, com propulsão por hidrojato.

O Enejota saiu de Fortaleza (CE), rumo a Recife (PE), onde fez uma pausa na Recife Marina. O iate chama atenção por representar um projeto de alto padrão desenvolvido no Brasil. Segundo a revista Náutica, a conversão de uma embarcação de serviço em iate de luxo exige uma operação complexa, que envolve engenharia, design, adaptação estrutural, interiores, sistemas de navegação, motorização e soluções de conforto a bordo.

Outro destaque técnico é a propulsão por hidrojato. O sistema funciona de forma diferente do conjunto convencional com eixo e hélice exposta: a água é aspirada e expelida em alta pressão, gerando deslocamento da embarcação. No caso do Enejota, o iate a uma velocidade máxima estimada de 20 nós.

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