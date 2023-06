Acordo com Porsche pode render mais de 100 milhões de dólares ao Stuttgart

O Stuttgart, clube da Bundesliga, fechou um acordo de patrocínio com a Porsche e a empresa de consultoria MHP que pode render mais de 110 milhões de dólares. A Mercedes-Benz continuará sendo o principal patrocinador da equipe, embora esteja abrindo mão dos naming rights do estádio.

A MHP, empresa de consultoria de gerenciamento e TI do Porsche Group, assumirá o nome do estádio por um período inicial de 10 anos. “A cooperação planejada com Porsche, MHP e Mercedes-Benz promete fortalecer o clube e a empresa por trás dele a longo prazo”, declarou por meio de nota o presidente do Stuttgart, Claus Vogt.

O Stuttgart evitou por pouco o rebaixamento na temporada passada, graças apenas a uma vitória nas playoffs sobre o Hamburger SV, clube da segunda divisão.