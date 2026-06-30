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Esporte

A previsão de Haaland para Brasil x Noruega

Astro da Noruega admite que terá missão difícil

Por Giovanna Fraguito 30 jun 2026, 17h42
Erling Haaland, da Noruega
Erling Haaland, da Noruega (Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images)
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Após classificar a Noruega às oitavas de final da Copa do Mundo, Erling Haaland evitou qualquer clima de favoritismo para o duelo contra o Brasil. Autor do gol da vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, nesta terça-feira, 30, o atacante reconheceu a força da seleção brasileira e afirmou que sua equipe tem apenas “pequenas possibilidades” de eliminar o time comandado por Carlo Ancelotti.

“Agora vamos para as oitavas, haverá excelentes equipes e não vai ser fácil. Vai ser difícil avançar. Não vai ser fácil, não sei se vamos conseguir. A gente se preparou muito e continua muito preparado”. Apesar do discurso cauteloso, Haaland chega embalado ao duelo depois de marcar o gol decisivo da classificação norueguesa nos minutos finais do confronto contra os marfinenses.

Leia também: As curiosidades de Haaland, no banco de Noruega x França

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Brasil e Noruega se enfrentam no próximo domingo, 5, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção brasileira garantiu vaga ao derrotar o Japão por 2 a 1, nesta segunda-feira, 29.

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