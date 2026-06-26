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Esporte

As curiosidades de Haaland, no banco de Noruega x França

Atacante norueguês, com fama de 'viking', possui rotina peculiar e estilo de luxo

Por Giovanna Fraguito 26 jun 2026, 16h26 | Atualizado em 26 jun 2026, 18h39
Jogador de futebol Erling Haaland, loiro de cabelo preso, sorri e celebra com os braços abertos, vestindo camisa preta com número 9 e escudo da Noruega, em estádio lotado com faixa vermelha GOOOAL ao fundo
Haaland (Mattia Ozbot/Getty Images)
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Com quatro gols em duas partidas e um início de Copa mais rápido que os de Messi e Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, 25, virou um dos nomes do Mundial de 2026. O atacante da Noruega começa no banco contra a França, nesta sexta-feira, 26, em jogo que vale a liderança do grupo I, mas chega cercado de números, curiosidades e uma imagem bem diferente da maioria dos astros do futebol.

Fora de campo, Haaland cultiva hábitos peculiares. Sua rotina inclui dieta de 6.000 calorias por dia, coração e fígado bovinos, leite cru e até um sistema próprio de filtragem de água. O jogador também leva o sono a sério: já contou que usa óculos especiais para bloquear a luz azul, apaga sinais eletrônicos no quarto e dorme com a boca vedada por uma fita. “Acho que dormir é a coisa mais importante do mundo”, disse o atacante em um documentário sobre seus hábitos.

O estilo também chama atenção. Haaland coleciona bolsas Hermès avaliadas em cerca de 750 mil euros, algo próximo de 4,7 milhões de reais, e costuma combinar o elástico do cabelo com o uniforme. Em 2024, ele e o pai compraram em leilão uma edição raríssima de 1594 de uma coleção de sagas medievais do século 13. Avaliado em cerca de 700 mil reais e apontado como o livro mais caro da Noruega, o exemplar foi doado à biblioteca pública de Bryne, cidade onde o jogador cresceu.

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A discrição, no entanto, também faz parte do pacote. Haaland é pai de uma criança com a namorada, Isabel Haugseng Johansen, mas o casal optou por não expor publicamente a identidade nem a rotina familiar do filho. Entre os amigos do futebol, um nome conhecido é Jude Bellingham, 22. Os dois atuaram juntos no Borussia Dortmund entre 2020 e 2022 e mantiveram a amizade mesmo depois de seguirem caminhos diferentes.

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