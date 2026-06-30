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Esporte

O motivo pelo qual Haaland deixou ‘Braut’ na camisa da Noruega durante a Copa

Detalhe chamou atenção no Mundial

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 16h41 | Atualizado em 30 jun 2026, 16h43
Jogador de futebol Erling Haaland, de costas, com camisa branca número 9, corre após marcar um gol. O goleiro, de uniforme verde, está caído no chão. Torcedores comemoram atrás da rede do gol.
Erling Braut Haaland em jogo da Noruega contra Costa do Marfim na Copa (Torbjorn Tande/DeFodi Images/DeFodi/Getty Images)
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Erling Haaland vem chamando atenção na Copa do Mundo de 2026 não apenas pelos gols, mas também pelo nome estampado em sua camisa. Diferentemente do que costuma usar no Manchester City, onde aparece apenas como “Haaland”, o atacante da Noruega entrou em campo com “Braut Haaland” nas costas.

A mudança, que ganhou mais destaques após a vitória da Noruega sobre a Costa do Marfim, nesta terça-feira, 30, não representa uma alteração de sobrenome do jogador. “Braut” é o sobrenome materno do centroavante, que faz parte do nome completo do craque: Erling Braut Haaland. Assim como no Brasil, na Noruega é comum que filhos tenham sobrenomes de ambos os lados da família, e o atacante decidiu destacar a parte ligada à mãe, Gry Marita Braut.

A escolha também tem um significado afetivo. Gry Marita Braut foi atleta de destaque na Noruega, competindo no heptatlo, e o sobrenome materno carrega a história da família do jogador. Já “Haaland” vem do pai, Alf-Inge Haaland, ex-jogador que atuou no futebol inglês.

Com a vitória, a seleção norueguesa será a próxima adversária do Brasil. O jogo acontece no próximo domingo, 5, pelas oitavas de final do Mundial.

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