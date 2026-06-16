A linha do tempo que explica pessimismo sobre Neymar na Copa

Diagnosticado com uma lesão na panturrilha, Neymar segue um intenso processo de recuperação para tentar jogar com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Entre sessões de fisioterapia, trabalhos físicos e avaliações médicas constantes, o atacante corre contra o tempo para voltar aos gramados. O cenário, porém, não é tão animador diante do longo tempo do atleta longe dos campos.

A última partida disputada pelo camisa 10 foi há quase um mês, em 17 de maio, na derrota do Santos diante do Coritiba, na véspera da primeira convocação de Carlo Ancelotti. Desde então, ele não voltou a atuar. Inicialmente, a expectativa dos médicos do Santos era de uma recuperação rápida, mas Neymar acabou ficando fora dos jogos contra San Lorenzo, Grêmio e Recoleta, disputados nos dias seguintes.

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A situação ficou mais preocupante em 27 de maio, quando uma nova ressonância realizada já durante a preparação da seleção para a Copa apontou um quadro mais grave do que o divulgado anteriormente. Mesmo integrado ao grupo, o jogador apenas acompanhou do banco o amistoso contra o Panamá, no Maracanã, em 31 de maio.

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Já nos Estados Unidos para o Mundial, o roteiro não mudou. Neymar não participou do amistoso contra o Egito, em 6 de junho, e permaneceu focado no tratamento enquanto o restante dos jogadores seguiu viagem para Cleveland. Uma nova avaliação, realizada dois dias depois, manteve a recomendação de cautela. Desta forma, o craque também assistiu do banco à estreia do Brasil na Copa, diante do Marrocos, no último sábado, 13.

A expectativa da comissão técnica é contar com o atacante nos próximos confrontos do torneio. O histórico recente, porém, não traz uma conjuntura tão otimista.

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