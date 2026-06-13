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Esporte

Lula envia mensagem a Carlo Ancelotti e faz apelo à seleção na Copa

Brasil estreia no Mundial neste sábado, 13

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jun 2026, 18h41 | Atualizado em 13 jun 2026, 18h46
Lula, de barba grisalha e camisa amarela, fala ao ar livre. Ao lado, Carlo Ancelotti, de terno azul e braços cruzados, sorri em frente a uma bandeira do Brasil
Lula e Carlo Ancelotti (Instagram/Reprodução)
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Lula envia mensagem a Carlo Ancelotti e faz apelo à seleção na Copa Priorize VEJA no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou um recado público os técnico Carlo Ancelotti, neste sábado, 13, horas antes de o Brasil estrear na Copa do Mundo. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o petista pediu que a equipe jogue “pensando no povo brasileiro” e reforçou a expectativa por mais um título mundial.

“O que vale é a garra! O que vale é a coesão do time, a unidade do time, a a harmonia do time. Eles têm que estar bem, eles têm que estar motivados e eles têm que jogar pensando no povo brasileiro, que está precisando de uma vitória. Se você conseguir isso, Ancelotti, você vai virar o nosso herói”, disse.

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Lula também incentivou os jogadores a atuarem com “alma”, evitarem reclamações em campo e manterem o foco no objetivo principal, que é fazer gols. Em tom descontraído, chegou a fazer um apelo ao treinador italiano: “Lembrar de uma coisa: o que vale é chutar a bola no gol do adversário e ela entrar. O que vale é bola no gol do adversário, então sempre que puder chute! Pelo amor de Deus, chute!”.

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O recado do presidente ocorre no dia do jogo do Brasil contra o Marrocos no Mundial, o primeiro sob o comando de Ancelotti.

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