A brincadeira de Endrick com Ancelotti na seleção

Endrick protagonizou um momento descontraído no aquecimento da seleção brasileira durante a Copa do Mundo. Em vídeo que circula nas redes sociais, o atacante apareceu pegando um pacote de chicletes, que seriam do técnico Carlo Ancelotti, e distribuindo aos companheiros de elenco. A cena aconteceu durante a partida entre Brasil e Japão nesta segunda-feira, 29.

A relação entre Endrick e Ancelotti virou assunto também fora de campo. Na última semana, o New York Times destacou a onda de memes de brasileiros sobre a pouca utilização do atacante na Copa, com o técnico sendo tratado como uma espécie de “vilão” por não colocar o jogador em campo.

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