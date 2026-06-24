Copa: suposto ‘embate’ de Endrick e Ancelotti é destaque no NYT

A brincadeira dos torcedores brasileiros com a relação entre Endrick e Carlo Ancelotti ganhou repercussão internacional. O New York Times destacou a onda de memes envolvendo o atacante e o técnico da Seleção Brasileira, classificando o fenômeno como uma das “sensações virais” da Copa do Mundo de 2026.

A repercussão começou após a torcida questionar a pouca utilização de Endrick no Mundial. O jovem entrou em campo por poucos minutos contra o Haiti, o que gerou uma série de montagens e piadas nas redes sociais colocando Ancelotti como uma espécie de “vilão” por não escalar o jogador.

As brincadeiras viralizaram com situações exageradas em que torcedores diziam que o treinador faria qualquer coisa antes de colocar Endrick em campo. O New York Times ressaltou a criatividade dos brasileiros e afirmou que os memes ajudaram a transformar uma discussão sobre escalação em um dos assuntos mais comentados do torneio. “São tão criativos. Fazem-nos rir e chorar, muitas vezes ao mesmo tempo. Não seria um grande torneio sem eles”, dizia o texto.

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Apesar da pressão da torcida, Endrick afirmou que confia em Ancelotti e entende que o treinador toma decisões pensando no melhor para a equipe, e não apenas em um jogador específico.

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