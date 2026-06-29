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Esporte

Ancelotti explica o motivo de Endrick ter jogado e Neymar, não

Brasil se classificou contra o Japão para as oitavas de final

Por Tatiana Moura 29 jun 2026, 16h23 | Atualizado em 29 jun 2026, 16h29
Neymar, de barba e cabelo curto, veste camisa azul da seleção brasileira, olhando para a esquerda. Ao lado, um homem mais velho de boné amarelo e camisa verde da seleção, segura um objeto preto. Outros jogadores de camisa azul estão ao redor, em um campo de treino
O camisa 10 com Ancelotti: ele viu do banco a virada brasileira (Tom Weller/Getty Images)
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Ancelotti explica o motivo de Endrick ter jogado e Neymar, não Priorize VEJA no Google

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, explicou o motivo de ter colocado Endrick, e não Neymar, no segundo tempo da partida contra o Japão, nesta segunda-feira, 29. O treinador disse que já tinha conversado com o camisa 10 que ele entraria apenas na prorrogação, se necessário.

“Falei com ele, se não empatássemos o jogo, ele entrava no minuto 60 ou 65. Quando empatamos, não queria mudar a equipe porque tinha encontrado o jogo”, declarou. O Brasil se classificou para as oitavas de final ao vencer de virada e joga no domingo, 5, às 17h.

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TAGS:
Gente
Neymar
Seleção Brasileira de Futebol
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