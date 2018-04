Yudi Tamashiro, ex-SBT, escalado para filme sobre os Mamonas Assassinas

Yudi Tamashiro, que ficou conhecido por apresentar o programa Bom Dia & Companhia no SBT, se prepara para integrar o elenco de um filme sobre a vida dos Mamonas Assassinas. Grande fã dos Mamonas desde criança, Yudi, que começou a carreira dublando músicas da banda, teve a oportunidade de participar de O Musical Mamonas. No espetáculo que ficou em cartaz em 2016 na cidade de São Paulo, o apresentador interpretava o guitarrista Bento, personagem que pode repetir no filme.

“Por eu também ser descente de japoneses, o Bento sempre me chamou atenção”, diz. “Desde o ano passado o filme está para acontecer, mas agora saiu a verba.”

Enquanto as produções do novo longa não começam, o ator continua apesentando o sua própria atração na Record News. O Programa do Yudi vai ao ar nas noites de sábado e reúne entrevistas e convidados em debates sobre temas da cultura popular.

Além disso, ele dedica parte do tempo para a produção de vídeos para o canal de YouTube Yudi Dance, em que apresenta coreografias de músicas que vão do R&B Same Girl até o gospel Tanto Faz da colega de profissão Priscilla Alcântara — Yudi foi o ganhador do reality Dancing Brasil no segundo semestre do último ano.