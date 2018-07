Vocalista do Kiss faz acordo com jornalista que o acusou de assédio

Gene Simmons, vocalista da banda de rock Kiss, entrou em acordo com a jornalista que o acusou de assediá-la. Os termos do contrato não foram revelados, mas devem ser o suficiente para limpar o nome do músico perante a justiça dos Estados Unidos.

O caso aconteceu em novembro de 2017 durante uma entrevista, em evento realizado no restaurante Rock & Brews, na Califórnia. De acordo com a jornalista, que não quis se identificar, Simmons pegou suas mãos e colocou no joelho dele sem a sua permissão. Além disso, o roqueiro fez comentários inapropriados e colocou a mão no pescoço dela.

A vítima diz que tentou parar a entrevista, mas Simmons continuou. O líder do Kiss ainda a tocou em outro momento, desta vez nas nádegas, durante uma foto em grupo.