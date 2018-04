‘Velozes e Furiosos’ vai ganhar animação na Netflix

A franquia cinematográfica Velozes e Furiosos ganhará uma série animada na Netflix. Anunciada pelo serviço de streaming nesta segunda-feira, 23, a trama será centrada no primo de Dom Toretto (interpretado no cinema por Vin Diesel), Tony, que trabalhará para o governo infiltrado no submundo das corridas de carro.

“Estamos animados em elevar o nível de nossa parceria com os estúdios DreamWorks com títulos da vasta biblioteca da Universal Pictures”, disse a vice-presidente da Netflix, Melissa Cobb, em comunicado à imprensa. “A franquia Velozes e Furiosos é um fenômeno global amado por fãs de todas as idades e mal podemos esperar para começar a produzir essa nova animação, capturando toda a ação, coração, humor e apelo dos filmes.”

A série ainda não tem estreia prevista. Mais dois longas de Velozes e Furiosos estão previstos para estrear nos cinemas em abril de 2020 e abril de 2021.