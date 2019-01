Vaia a Nego do Borel chega a Anitta – e sobra até para Madonna

Vaiado no ensaio do Bloco das Poderosas, no domingo 20, Nego do Borel acabou arrastando para a confusão a dona do evento, Anitta, e até mesmo a cantora americana Madonna. O cantor de Você Partiu Meu Coração foi vaiado pelo público que acompanhava o ensaio por causa do comentário considerado transfóbico que ele fez sobre a travesti Luisa Marilac no último dia 12, quando a chamou de “homem gato”.

No Instagram, Luisa, que se tornou conhecida em 2013 com um vídeo em que aparecia tomando “bons drinks”, havia comentado uma foto de Nego do Borel, dizendo que ele estava “mais gato” a cada dia. O cantor respondeu: “Você é um homem gato também, parabéns. Deve estar cheio de gatas!”. Luisa afirmou em seguida que tinha ficado “passada” com o comentário. Nego voltou às redes sociais depois, pedindo desculpas. “A nossa brincadeira é um pouquinho grossa e machuca as pessoas sem querer machucar. Eu perco total noção. Não é do meu coração. Não sou homofóbico ou transfóbico”, disse.

No palco do evento de Anitta, Nego do Borel foi recebido por vaias e gritos de “fora”. A cantora saiu em sua defesa. “A gente vive em um país onde as pessoas nascem sabendo muito pouco sobre muita coisa, principalmente de onde o Nego veio”, disse. “Não significa que eu concorde com coisas que ele pensa e faz, mas significa que eu o amo independentemente disso.”

Após a repercussão do caso, Anitta foi às redes sociais se explicar. “Eu não convidei o Nego porque algumas atitudes que ele tem tomado na carreira não condizem com a minha carreira. Já conversei com ele, é um assunto de amigos”, afirmou no Instagram Stories. “Eu conheço o caráter dele, ele não é uma pessoa do mal, que tenha feito eu acreditar que tem esses pensamentos ruins que eu não curto. Mas ele toma umas atitudes muito loucas, sem noção. Eu tentei várias vezes alertar, mas não adiantou.”

A explicação de Anitta, porém, parece não ter funcionado. Não contentes em inundar os perfis de Nego do Borel e de Anitta com comentários sobre o caso, usuários das redes sociais agora decidiram ir atrás de Madonna, com quem a brasileira insinuou ter alinhado uma parceria no começo de dezembro. “Tudo o que a Anitta quer é o dinheiro dos LGBTs. Ela não tem nenhum respeito, não associe o seu nome ao dela, por favor”, escreveu uma pessoa, em inglês, nos comentários da última foto publicada pela americana no Instagram. “Não dá para se envolver com quem não apoia a nossa causa. Sai dessa enquanto é tempo”, disse outra pessoa.