‘Um Homem, Uma Mulher’ ganha nova sequência 50 anos depois; veja trailer

Clássico do cinema francês, Um Homem, Uma Mulher, vencedor do Oscar de 1967 nas categorias de melhor filme estrangeiro e roteiro original, ganhou uma nova sequência com o mesmo casal de protagonistas, e novamente com o diretor Claude Lelouch, trio que retorna à trama 52 anos depois.

O longa intitulado Os Melhores Anos De Uma Vida conta a história do aposentado piloto de corrida Jean-Louis Duroc (Jean-Louis Trintignant) que, mesmo fisicamente debilitado e com sérios problemas de memória, ainda se recorda de Anne Gauthier (Anouk Aimée), uma roteirista de cinema com quem viveu um grande amor na juventude. A “mocinha”, a quem a velhice foi mais gentil, é convidada pelo filho de Jean-Louis, Antoine Duroc (Antoine Sire), a visitar o ex, na esperança de que seu encontro possa trazer algum conforto a ele e, quem sabe, trazer à memória a felicidade de um antigo amor.

Essa é a segunda sequência do filme, que, em 1986, revisitou o romance com Um Homem, Uma Mulher: 20 Anos Depois. Na trama, a roteirista busca documentar e reproduzir o romance vivido vinte anos antes, na tentativa de se recuperar de seu fracassado último lançamento. A produção, porém, recebeu críticas ruins, ao contrário da nova continuação, que foi bem recebida ao ser exibida no Festival de Cannes de 2019. Aqui no Brasil, a estreia está prevista para o dia 9 de abril. Confira, em primeira mão, o trailer oficial legendado: