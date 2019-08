Tinder lança recurso com o objetivo de formar ‘matches’ no Rock In Rio

O aplicativo Tinder e o Rock in Rio 2019 vão tentar dar uma forcinha para quem está em busca de um relacionamento. O aplicativo lançou no Brasil nesta segunda-feira 26 o Modo Festival, que permite que seus usuários se conectem com outras pessoas que estarão no evento, ou que tenham vontade de ir aos shows.

Para começar a funcionar, a ferramenta questiona o usuário sobre sua intenção de comparecer ao Rock in Rio. Após a busca, perfis de pessoas que irão ao festival podem ser selecionados pelo usuário. De acordo com o aplicativo de relacionamento, a nova função tem como objetivo aumentar a interação das pessoas que estiverem no local do evento.

A função já foi testada e aprovada no exterior. Em 2018, por exemplo, houve crescimento de 300% no uso do aplicativo durante os quatro dias do Bonnaroo Music & Arts Festival, no Tennessee, Estados Unidos.