Tela de Degas roubada em 2009 é encontrada dentro de ônibus

O ministério da Cultura da França anunciou nesta sexta-feira que um quadro do pintor Edgar Degas que havia sido roubado em 2009 foi encontrado no compartimento de bagagem de um ônibus nas proximidades de Paris.

O quadro foi encontrado no último dia 16 por agentes alfandegários durante uma blitz na região de Ferrières, em Brie, na estrada A4, mas nenhum dos passageiros do ônibus reivindicou a propriedade do quadro.

Les Choristes é um monotipo, no meio do caminho entre a pintura e a gravura, que Degas realizou pouco antes de ser apresentado na exposição impressionista de 1877. O quadro pertence ao museu Orsay e havia sido roubado em 31 de dezembro de 2009 do museu Cantini em Marselha, estabelecimento ao qual a obra havia sido emprestada para uma exposição.

A obra fazia parte da coleção de Gustave Caillebotte e em 1894 passou a fazer parte das coleções nacionais francesas. Segundo o próprio criador, representava uma cena da ópera Don Giovanni, no final do primeiro ato, quando se celebra o compromisso entre Massetto e Zerlina.

Com um valor estimado em 800 000 euros (mais de 3,2 milhões de reais), a obra foi furtada do Museu Cantini, em Marselha, para onde havia sido emprestada, no final de dezembro de 2009.

A ministra de Cultura francesa, Françoise Nyssen, comemorou o “feliz reencontro de uma obra preciosa, cujo desaparecimento era uma grande perda para o patrimônio impressionista francês”, e destacou o trabalho dos agentes alfandegários