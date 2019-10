Sulli, ex-integrante do grupo f(x), de K-pop, é achada morta aos 25 anos

Sulli, ex-integrante do grupo de K-pop f(x), foi encontrada morta aos 25 anos. De acordo com a BBC, a cantora e atriz estava em sua casa, localizada próxima a Seul, na Coreia do Sul.

A polícia informou que está investigando as causas da morte e trabalha com a hipótese de suicídio, segundo a publicação inglesa.

Sulli participou da banda f(x) de 2009 até 2015, ano em que deixou o grupo para se dedicar à carreira de atriz. Seu nome verdadeiro era Choi Jin-ri. Ela tem mais de cinco milhões de seguidores no Instagram.

Artistas que acompanhavam a carreira de Sulli de perto, contudo, suspeitam que a jovem tenha deixado o K-pop após sofrer abusos pela internet, de acordo com a BBC.

“Ela era um dos ídolos que decidiu viver sua vida da forma que desejava e que não fazia questão de estar sempre bem com o público geral”, afirmou Taylor Glasby, jornalista especializada em música, à Radio 1 Newsbeat.