Sede da Porta dos Fundos é atacada com bombas; Porchat reage

O Porta dos Fundos foi alvo de ataques físicos na véspera do Natal. O edifício da produtora responsável pela criação dos vídeos do grupo de humor foi atingida por dois coquetéis molotov, bombas incendiárias de fabricação caseira, as 4 horas desta terça-feira, 24, no bairro do Humaitá, Zona Sul do Rio. De acordo com o jornal O Globo, as bombas foram lançadas contra a fachada do imóvel.

O caso foi registrado como crime de explosão na 10ª DP (Botafogo) e o fogo foi contido por um segurança. Os danos materiais se reduziram ao quintal e à recepção, informa o jornal.

Ao compartilhar a notícia no Twitter, o humorista do grupo Fábio Porchat disse: “Não vão nos calar! Nunca! É preciso estar atento e forte…”