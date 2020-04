Rolling Stones se juntam a Paul McCartney e Elton John em festival online

Os Rolling Stones anunciaram nesta sexta-feira, 17, que participarão do megaevento One World: Together At Home, que ocorrerá neste sábado, 18. O festival online será transmitido ao vivo por diversos canais por assinatura, pelo YouTube e também pela TV Globo e Globoplay. O site de VEJA fará a cobertura em tempo real.

A banda se junta a uma centena de atrações já confirmadas, com curadoria de Lady Gaga, organizado pela ONG Global Citizen em parceria com a Organização Mundial da Saúde. “Estamos honrados em ser convidados para participar dessa transmissão em nossas casas, isoladamente”, disse o grupo em comunicado oficial, destacando que este será um “evento fantástico na luta contra o Covid-19”.

O horário em que as atrações irão se apresentar não foi divulgado. A transmissão vai começar às 16h com um pré-show. As principais atrações começarão a tocar a partir das 21h. Os Rolling Stones se juntam a artistas já confirmados como Paul McCartney, Elton John, Eddie Vedder, Stevie Wonder e Taylor Swift.

O objetivo do festival é homenagear os profissionais de saúde e a OMS na luta contra a Covid-19, além conscientizar as pessoas sobre as ações de prevenção de contágio e alertar para a importância de ficar em casa.

O evento também arrecadará contribuições de empresas que irão diretamente para os fundos de solidariedade da OMS e servirão para comprar equipamentos para os profissionais da saúde e kits de diagnóstico da Covid-19, especialmente para 39 países da África, 20 na Europa e 29 nas Américas. O evento, no entanto, não irá arrecadar dinheiro durante a transmissão, no estilo Teleton ou Criança Esperança.

Lista completa em ordem alfabética dos artistas que participarão do One World: Together At Home.

Adam Lambert

Alicia Keys

Amy Poehler

Andra Day

Andrea Bocelli

Angèle

Anitta

Annie Lennox

Awkwafina

Becky G

Ben Platt

Billie Eilish

Billie Joe Armstrong

Billy Ray Cyrus

Black Coffee

Bridget Moynahan

Burna Boy

Camila Cabello

Cassper Nyovest

Celine Dion

Charlie Puth

Chris Martin

Christine And The Queens

Common

Connie Britton

Danai Gurira

David & Victoria Beckham

Delta Goodrem

Don Cheadle

Eason Chan

Eddie Vedder

Ellen Degeneres

Ellie Goulding

Elton John

Erin Richards

Finneas

Heidi Klum

Hozier

Hussain Al Jasmi

Idris And Sabrina Elba

J Balvin

Jack Black

Jack Johnson

Jacky Cheung

Jameela Jamil

James Mcavoy

Jason Segel

Jennifer Hudson

Jennifer Lopez

Jess Glynne

Jessie J

Jessie Reyez

Jimmy Fallon

Jimmy Kimmel

John Legend

Juanes

Kacey Musgraves

Keith Urban

Kerry Washington

Kesha

Lady Antebellum

Lady Gaga

Lang Lang

Leslie Odom Jr.

Lewis Hamilton

Liam Payne

Lili Reinhart

Lilly Singh

Lily Tomlin

Lindsey Vonn

Lisa Mishra

Lizzo

Ll Cool J

Lola Lennox

Luis Fonsi

Lupita Nyong’o

Maluma

Maren Morris

Matt Bomer

Matthew Mcconaughey

Megan Rapinoe

Michael Bublé

Milky Chance

Naomi Osaka

Natti Natasha

Niall Horan

Nomzamo Mbatha

Oprah Winfrey

Paul Mccartney

Pharrell Williams

P.k. Subban

Picture This

Priyanka Chopra Jonas

Rita Ora

Rolling Stones

Sam Heughan

Sam Smith

Samuel L Jackson

Sarah Jessica Parker

Sebastián Yatra

Shah Rukh Khan

Shawn Mendes

Sheryl Crow

Sho Madjozi

Sofi Tukker

Stephen Colbert

Stevie Wonder

Superm

Taylor Swift

The Killers

Tim Gunn

Usher

Vishal Mishra

Zucchero