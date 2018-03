Rincon Sapiência dá início a homenagens a Marielle no Lolla 2018

“Marielle presente!”, disse Rincon Sapiência em cima do Palco Bud, no Lollapalooza Brasil 2018, no início da tarde desta sexta-feira, 23. A homenagem à vereadora foi um dos pontos altos do show — e deve ser a primeira de muitas em outros shows do festival, que contará com a presença de outros artistas que lutam por causas sociais e contra o racismo, como Liniker, Mahmundi e Mano Brown.

O paulistano, que ostenta quase 20 anos de trajetória no rap nacional, levantou outras bandeiras ao longo da apresentação. “Já ouviu falar em pobreza? Ela não morreu”, canta em Ostentação à Pobreza. “Isto aqui é um decreto: se a coisa tá preta, é que a coisa tá boa”, diz, antes da música A Coisa tá Preta.

No meio do show, ele chama Iza – uma de suas parcerias mais recentes. “Esse é um país de alto índice de genocídio preto, isso acontece nas periferias comumente. É um indicador de que algo precisa ser mudado, certo?”, diz em outro momento.

Antes de Ponta de Lança, a conclusão explosiva do show, ele diz: “Se alguém disser que o rap não tem nada a ver com Lolla, eu digo: ahn, ahn, ahn… não to entendendo nada!”.