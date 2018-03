Reprise de ‘Os Dez Mandamentos’ supera ‘Apocalipse’ no Ibope

Os Dez Mandamentos, o maior sucesso da história da dramaturgia da Record, ganhou segunda temporada, continuação (A Terra Prometida), filme, musical, Bíblia temática, linhas de bijuterias e esmalte e está integralmente disponível na Netflix, mas o público parece não ter se cansado da novela. Prova disso é que a reprise do folhetim de Vivian de Oliveira, no ar desde julho de 2017, é dona, há várias semanas, da maior audiência da emissora – passando, inclusive, aquele que deveria ser o principal produto da dramaturgia do canal, a novinha em folha Apocalipse, anunciada como uma grande promessa no ano passado, quando estreou.

Desde o final de janeiro, quando deixou a faixa das 18h e passou a ocupar o horário das 19h45 na grade, a novela que retrata a missão de Moisés (Guilherme Winter), incumbido de levar os judeus até a Terra Prometida, bateu a trama de Apocalipse, também assinada por Vivian de Oliveira, em quase todas as ocasiões — a única exceção ficou por conta da semana entre 5 e 9 de fevereiro, quando o novo folhetim exibiu a aguardada cena do arrebatamento.

Mesmo assim, foi por pouco: em São Paulo, considerado o mercado mais importante, Apocalipse ficou com média semanal de 8,9 pontos, enquanto Os Dez Mandamentos marcou 8,7.

Está em São Paulo mesmo a maior diferença na audiência das duas tramas. Na semana de 19 a 23 de fevereiro, por exemplo, a reprise ficou com média 2,7 pontos superior à do outro folhetim: marcou 10,1 pontos, frente aos 7,4 de Apocalipse. Na mesma semana, a diferença foi de 1,8 ponto no Rio de Janeiro (confira a comparação do desempenho dos dois folhetins ao final do texto).

Os Dez Mandamentos exibe desde o final de janeiro as pragas do Egito. Foi justamente após o início das pragas que a novela começou a crescer no Ibope quando foi ao ar pela primeira vez, entre 2015 e 2016. Chegou ao seu auge semanas depois, na exibição da abertura do Mar Vermelho, superando até mesmo a Globo.

Enquanto isso, Apocalipse vem morna desde o arrebatamento e provavelmente só terá nova chance de se recuperar na audiência quando começar a mostrar a grande tribulação, momento em que a população mundial começará a sofrer com guerras, fome e doenças.

São Paulo

Apocalipse Os Dez Mandamentos Diferença (Os Dez Mandamentos – Apocalipse) 29/01 a 02/02 6,8 pontos 8,4 pontos 1,6 pontos 05 a 09/02 8,9 8,7 -0,2 12 a 16/02 7,9 9,6 1,7 19 a 23/02 7,4 10,1 2,7 26/02 a 02/03 7,6 9,7 2,1 05 a 09/03 7,7 10 2,3 12 a 16/03 8 10,3 2,3

Rio de Janeiro