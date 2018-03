Rapper Tyler, The Creator cancela vinda ao Lollapalooza 2018

A organização do Lollapalooza anunciou nesta segunda-feira que o rapper americano Tyler, The Creator não poderá vir ao festival deste ano. No seu lugar, foi anunciada a cantora e compositora norueguesa Aurora Aksnes.

“Infelizmente, por motivos pessoais, eu não conseguirei me apresentar nas edições do Lollapalooza na América do Sul. Me desculpem e prometo que irei voltar”, afirmou o rapper através do comunicado divulgado pelo festival.

Aurora Aksnes veio pela primeira vez ao Brasil em outubro do último ano, quando fez shows em Salvador, Curitiba, São Paulo e no Rio de Janeiro. A cantora, que se apresentará às 18h20 no domingo, dia 25 de março, no Lolapalloza, ainda canta a versão de Scarborough Fair, música tema da novela Deus Salve o Rei.