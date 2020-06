Quatro grandes produções do cinema que estão sendo retomadas

- Avatar 2 (foto)

James Cameron foi o primeiro cineasta a retomar as filmagens de uma superprodução interrompida pela pandemia. Ele e a equipe estão na Nova Zelândia, país que controlou a proliferação do coronavírus, para rodar Avatar 2, que estreia em dezembro de 2021. No estúdio, máscaras e distanciamento são regra. Mais três sequências serão filmadas, totalizando cinco filmes na franquia.

- Jurassic World 3

Filmada no grandioso estúdio Pinewood, na Inglaterra, a saga de dinossauros protagonizada por Chris Pratt e Bryce Dallas Howard tem previsão de retomar as gravações em julho. Os protocolos de segurança vão custar 5 milhões de dólares. Além de sinalizações de distanciamento espalhadas pelo set e muitas máscaras e higienizadores, serão realizados com frequência, em toda a equipe, testes de Covid-19. Uma divisão médica especial também será implementada no local. O longa estreia em junho de 2021.

- Missão Impossível 7

Tom Cruise e a equipe do filme de ação estavam na Itália quando o país se tornou o epicentro da pandemia. Desde fevereiro as filmagens estão paradas. A produção se prepara para voltar a rodar em setembro. O plano é manter o roteiro de viagem por diferentes países, característica da franquia, e começar com gravações em lugares abertos. O sétimo filme da série chega aos cinemas em novembro de 2021.

- The Batman

Com Robert Pattinson no figurino do homem-morcego, o novo filme do super-herói estava a todo o vapor quando foi interrompido, no começo do ano, na Inglaterra. Faltando onze semanas de gravação, a produção se movimenta para ser retomada no segundo semestre. Mesmo assim, o filme teve a estreia adiada de junho de 2021 para outubro do mesmo ano.

Publicado em VEJA de 24 de junho de 2020, edição nº 2692