‘Programa do Porchat’ tem melhor audiência desde a estreia

O Programa do Porchat marcou sua melhor audiência desde a estreia nesta quinta-feira. Com a presença de Nadja Pessoa, expulsa nesta semana do reality-show A Fazenda por agredir outro participante, o talk-show da Record registrou 9,9 pontos de audiência na Grande São Paulo, com pico de 12 pontos e share de 26%.

A atração comandada por Fábio Porchat, inclusive, chegou a liderar a audiência, entre 00h16 e 1h11. O programa ficou à frente do SBT, que exibia A Praça É Nossa e o The Noite, e da Globo, com o Jornal da Globo e depois Os Melhores Anos de Nossas Vidas.

O futuro do Programa do Porchat ainda é incerto. A emissora chegou a anunciar o fim da atração, mas em entrevista à RedeTV!, o apresentador afirmou que continua em negociação com a Record. A VEJA, a assessoria de imprensa do canal afirmou que o programa continuará no ar até dezembro, e que apesar da casa ter “todo interesse em continuar com ele”, não irá comentar a grade de programação de 2019 por hora.