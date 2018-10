Porchat diz que futuro está ‘indefinido’ sobre eventual saída da Record

A saída de Fábio Porchat da Record TV continua indefinida. É o que sugere o apresentador, apesar da confirmação do canal sobre o fim da parceria. “Ainda estou com futuro indefinido, não faço a menor ideia do que será meu ano que vem. Vou voltar a conversar com eles agora no final do ano, vamos ver como é que vai ser”, afirmou o apresentador em entrevista ao programa Tricotando, da Rede TV!. O contrato dele com a emissora vai até dezembro.

O humorista desmentiu boatos de que houve desentendimento interno por causa de convidados que gostaria de chamar para participar do programa. “A minha questão com a Record é outra. A gente está se falando super bem. Depois que eu falei isso, a gente já conversou algumas vezes”, tentou explicar sem dizer o que o incomoda no canal do bispo Edir Macedo.

Fábio Porchat ainda comemorou os resultados de sua produção. “O programa está funcionando, está dando certo, dando Ibope. Está engraçado, divertido e isso que é ótimo”, avaliou.

Ele também falou sobre o carinho e admiração que tem por Jô Soares, destacando que ele “sedimentou o talk show no Brasil”. No perfil oficial no Instagram, Porchat publicou uma foto em que aparece com Jô. “Meu jantar ontem foi em boa companhia”, escreveu na legenda da foto, com direito a coração.