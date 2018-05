Príncipe Charles levará Meghan Markle ao altar em casamento com Harry

O príncipe Charles, herdeiro da coroa do britânica, levará Meghan Markle até o altar no casamento com seu filho mais novo, o príncipe Harry, no sábado, no Castelo de Windsor, informou nesta sexta-feira o Palácio de Kensington.

O príncipe de Gales substituirá o pai da noiva, Thomas Markle, que estará ausente da cerimônia após ter sido submetido recentemente a uma operação de coração. Segundo o Palácio de Kensington, residência oficial do príncipe Harry, a ex-atriz americana, de 36 anos, pediu ao seu futuro sogro que a leve até o altar.

“Meghan Markle pediu à sua Alteza Real, o Príncipe de Gales, para acompanhá-la pelo corredor da Capela de São Jorge no dia de seu casamento. O Príncipe de Gales está satisfeito de poder receber desta maneira a senhorita Markle na Família Real”, diz o comunicado.

Foi cogitado que Meghan Markle entraria na igreja acompanhada de sua mãe, Doria Loyce Ragland, após a confirmação de que o pai da noiva não iria a Windsor. Através do Palácio de Kensington, Markle informou ontem em uma nota que, “com tristeza”, seu pai não podia assistir ao casamento, já que necessitava de “espaço” para recuperar sua saúde.

Thomas Markle se recupera no México, segundo os veículos de imprensa, após ser submetido a uma intervenção cirúrgica para a implantação de três stents (dispositivos metálicos) nas artérias. No início da semana, o príncipe Harry e Meghan Markle tinham pedido “compreensão” e “respeito” para Thomas, diante das especulações de que não viajaria para Londres.

Aparentemente, teve problemas de saúde devido ao stress provocado pela atenção da mídia e depois que foi publicado que ele havia combinado algumas fotos com “paparazzis”, em que foi visto provando a roupa que usaria no casamento e também enquanto olhava para imagens da sua filha com o príncipe.

A imprensa londrina diz que a mãe de Meghan Markle conhecerá hoje a rainha Elizabeth II, após se reunir ontem, pela primeira vez, com o pai de Harry, o príncipe Charles, e sua esposa, Camilla, duquesa da Cornualha.