Pink rebate organizador do Grammy: ‘Mulheres ganharam a música’

A americana Pink respondeu aos comentários do organizador do Grammy, Neil Portnow, sobre a falta de mulheres entre os vencedores da premiação. Dos 84 troféus distribuídos neste ano, apenas onze foram para cantoras. Portnow afirmou que as mulheres “precisam se movimentar”, para ganhar espaço na premiação. Em uma postagem no Twitter, Pink respondeu: “As mulheres não precisam ‘se movimentar’ – elas estão se movimentando desde o começo dos tempos. As mulheres ganharam a música neste ano”.

Em uma entrevista à revista americana Variety, Portnow, que é presidente da Recording Academy, a realizadora do prêmio musical, respondeu às críticas da desigualdade de gênero no Grammy: “Deve começar com as mulheres, que têm a criatividade em seus corações e almas, que querem ser musicistas, que querem ser engenheiras de som e produtoras e que querem fazer parte do alto escalão da indústria. Elas precisam se movimentar, porque acho que seriam bem-vindas”.

Em uma foto de uma carta escrita à mão, Pink criticou o posicionamento do organizador da premiação: “Quando nós celebramos e honramos o talento e as conquistas das mulheres, e quando elas se erguem todos os anos contra todas as circunstâncias, nós mostramos para a próxima geração de mulheres, homens, meninos e meninos, o que significa ser igual e o que é justo”.