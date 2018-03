‘Pantera Negra’ supera US$ 1 bilhão e segue na frente nos EUA

O fenômeno Pantera Negra, filme da Marvel com elenco formado quase totalmente por atores negros, superou a marca de 1 bilhão de dólares arrecadados no mundo todo e segue na liderança nos Estados Unidos, o principal mercado cinematográfico. Neste fim de semana, o quarto do filme em cartaz, Pantera Negra superou com facilidade a estreia da fantasia Uma Dobra no Tempo. O longa da Marvel faturou 41,1 milhões de dólares em 3.492 salas de cinema, ante 33,5 milhões de dólares, em 3.980 salas, de Uma Dobra no Tempo, também da Disney.

O filme do herói negro só perdeu 38% de público, e seu quarto final de semana foi o terceiro melhor de todos os tempos, só perdendo para Avatar e Star Wars: O Despertar da Força.

No total, segundo dados do portal especializado Box Office Mojo, Pantera Negra teve arrecadação de 562 milhões de dólares nos EUA, a sétima maior bilheteria doméstica da história, e outros 500 e tantos milhões de dólares em nível internacional, impulsionados por sua recente estreia na China. Na soma, tem-se 1,08 bilhão de dólares em todo o mundo, a 21ª maior arrecadação da história.

Dirigido por Ryan Coogler e aclamado por sua diversidade na frente e atrás das câmeras, Pantera Negra conta a história do príncipe T’Challa (Chadwick Boseman), que retorna a Wakanda, uma nação africana isolada do mundo, mas com um tremendo potencial tecnológico, após a morte do pai, o rei T’Chaka (John Kani).