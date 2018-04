‘Pantera Negra’ supera ‘Titanic’ na bilheteria americana

Pantera Negra, primeiro filme do universo Marvel com um super-herói negro, superou Titanic na bilheteria americana, após encerrar sua oitava semana em cartaz com quase 666 milhões de dólares. O filme, protagonizado por Chadwick Boseman, Michael B. Jordan e Lupita Nyong’o, somou no fim de semana 8,7 milhões de dólares, ultrapassando o recorde doméstico de 659 milhões de dólares do filme de James Cameron, ganhador de onze Oscars.

Pantera Negra situou-se na quarta posição da bilheteria, liderado pelo filme de terror Um Lugar Silencioso, que estreou com 50,2 milhões de dólares, segundo cifras consolidadas da empresa Exhibitor Relations, difundidas na segunda-feira.

Fora dos Estados Unidos, o filme fez uma bilheteria semelhante, de 634 milhões de dólares, chegando a uma arrecadação total de 1,3 bilhão de dólares pelo mundo.