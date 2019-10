O mês de outubro no streaming será marcado pela chegada de filmes que foram sucesso de bilheteria no cinema e pela volta de séries aclamadas pelo público, além da estreia de novos títulos. Na lista de longas, além dos blockbusters Toy Story 4 e O Rei Leão, que chegam ao Looke e ao Now, há ainda o filme de Breaking Bad e uma nova produção com Meryl Streep, ambos na Netflix. Já entre as séries, a plataforma traz uma nova série original brasileira estrelada Seu Jorge e a sétima temporada de Arrow. Já a HBO Go estreia Watchmen, adptação dos famosos quadrinhos de mesmo nome. Confira, abaixo, esses e outros títulos que chegam aos principais canais online no Brasil este mês:

Toy Story 4

2 de outubro – Looke (18,99) e Now (18,90 reais)

Depois de dar adeus a Andy, a turma de Woody recebe um novo integrante: Garfinho, um boneco feito pela pequena Bonnie durante seu primeiro dia de aula no jardim de infância. O novo brinquedo, acostumado com a condição de item descartável, se recusa a aceitar a nova realidade, atirando-se em todo lixo que encontra pelo caminho. A “tendência suicida” de Garfinho gera novas aventuras para os brinquedos e um reencontro valioso para Woody.

Leia mais: ‘Toy Story 4’: ser brinquedo não é bolinho

Errata: A matéria com as estreias de setembro trazia o título Toy Story 4 como uma das novidades do Now. Contudo, por conta de direitos autorais, o filme entra na plataforma apenas este mês.

Pets: A Vida Secreta dos Bichos 2

9 de outubro – Looke (16,99 reais) e Now (18,90 reais)

Depois de mostrar o que os bichos de estimação fazem quando os donos não estão em casa, a animação traz a continuação na vida dos cachorros Max e Duke. Agora com um novo integrante na família: um bebê. A saga dos caninos sai da cidade de Nova York e vai para o campo no rancho da família. Eles agora vão enfrentar uma realidade completamente diferente da qual estão acostumados.

Segunda Chamada (1ª temporada)

8 de outubro – Globoplay

Nova série da Globo com episódios disponíveis no Globoplay antes da exibição na televisão. A produção acompanha os esforços de cinco educadores de uma escola de ensino noturno para jovens e adultos (EJA) e sua resistência à péssima infraestrutura da escola, ao abandono institucional e à falta de reconhecimento. O elenco conta com Debora Bloch, Paulo Gorgulho, Hermila Guedes, Thalita Carauta, Silvio Guindane e Linn da Quebrada.

Annabelle 3: De Volta Para Casa

10 de outubro – Looke (18,99 reais) e Now (18,90 reais)

O terceiro filme da franquia da boneca possuída mais famosa do mundo entra em um dos cômodos mais aterrorizantes do casal de investigadores paranormais: a sala dos artefatos dos Warren. O casal Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga) partem para um final de semana fora de casa, e deixam a filha, Judy Warren (McKenna Grace) aos cuidados de sua babá (Madison Iseman). Porém, ao perceber que os protetores não estão em casa,a maligna boneca Annabelle anima os outros objetos amaldiçoados da sala e começa a aterrorizar todos que se encontram na casa.

El Camino: A Breaking Bad Film

11 de outubro – Netflix

Escrito e dirigido pelo criador da série, Vince Gilligan, El Camino retoma a história de Breaking Bad momentos após seu último episódio. Os fãs finalmente descobrirão o que aconteceu com Jesse Pinkman e acompanharão sua jornada após a fuga do cativeiro. Na trama, o personagem do vencedor do Emmy Aaron Paul terá que fazer as pazes com o passado para construir seu futuro.

O Rei Leão

15 de outubro – Looke (16,99 reais); 16 de outubro – Now (18,90 reais)

O clássico de 1994 sobre o jovem leão destinado a ser rei da selva voltou às telonas este ano em uma versão hiperrealista, parte do projeto da Disney de lançar suas animações em live action. É, até agora, a maior bilheteria dessa leva de remakes do estúdio, tendo arrecadado mais de 1,6 bilhões – a sétima maior de todos os tempos. O elenco conta com vozes de Donald Glover (como o Simba) e Beyoncé (Nala), além de James Earl Jones, que volta a dublar o personagem Mufasa.

Leia mais: ‘O Rei Leão’ é uma maravilha técnica, mas não comove

Arrow (7ª temporada)

16 de outubro – Netflix

A penúltima temporada da série sobre o Arqueiro Verde retorna após a surpreendente revelação de Oliver Queen. Agora, o herói deverá enfrentar um velho inimigo, que retorna acompanhado de um notório trio de assassinos.

A Lavanderia

18 de outubro – Netflix

Novo filme original Netflix estrelado por nomes de peso como Meryl Streep, Gary Oldman e Antonio Banderas. No longa, a vencedora do Oscar interpreta uma viúva que investiga fraudes em seguros e acaba sendo levada a dois advogados (personagens de Oldman e Banderas) que dão golpes financeiros globais.

Modern Love (1ª temporada)

18 de outubro – Amazon Prime Video

Anne Hathaway e Gary Carr em cena da série ‘Modern Love’, da Amazon Prime Video Anne Hathaway e Gary Carr em cena da série ‘Modern Love’, da Amazon Prime Video

Adaptação de uma coluna semanal do New York Times, cada episódio da série aborda uma história diferente que explora o amor, as relações pessoais e as conexões humanas. O elenco conta com nomes como Anne Hathaway, Tina Fey, Andrew Scott, Dev Patel e John Slattery.

Wacthmen (1ª temporada)

20 de outubro – HBO Go (um episódio por semana)

Baseada nos quadrinhos de sucesso de mesmo nome, a nova série original HBO é situada em uma realidade alternativa onde os super-heróis são tratados como foras da lei. O responsável pela adaptação é Damon Lindelof, mesmo nome por trás de títulos como Lost e The Leftovers, e o elenco conta com Regina King, Jeremy Irons, Don Johnson e Jean Smart.

Catherine The Great

21 de outubro – HBO Go (um episódio por semana)

Minissérie em 4 episódios sobre Catarina, a Grande, imperatriz russa que exerceu o poder sobre o país por quase toda a metade do século 18. Estrelado pela vencedora do Oscar Helen Mirren, o drama aborda o final de seu reinado e sua aventura amorosa com Grigory Potemkin (Jason Clarke), com quem ela trabalha junto em uma série de reformas que levaram à construção da Rússia moderna.

Suits (9ª temporada)

23 de outubro – Netflix

Gabriel Macht como Harvey Specter em cena da última temporada de ‘Suits’ Gabriel Macht como Harvey Specter em cena da última temporada de ‘Suits’

Depois de oito anos no ar, os homens e mulheres de terno se despedem dos fãs nesta que é a temporada mais curta da história da produção. Ao todo são 10 episódios – totalizando 134 ao longo de todas as temporadas – com um sensação nostálgica e um gostinho de quero mais. Para encerrar com o pé direito, o ator Patrick Adams volta para o papel de Mike Ross após três temporadas fora. Além dele, os personagens regulares da série também retornam: Harvey Specter (Gabriel Macht), Louis Litt (Rick Hoffman), Donna Paulsen (Sarah Rafferty) e Alex Williams (Dule Hill).

Irmandade (1ª temporada)

25 de outubro – Netflix

Nova série brasileira da Netflix estrelada por Seu Jorge. Na trama, o astro da MPB interpreta Edson, líder de uma facção criminosa dentro de uma prisão conhecida como “Irmandade”. Quando Cristina (Naruna Costa), advogada honesta e dedicada, descobre sobre a situação do irmão que não vê há anos, ela é forçada pela polícia a virar informante e a trabalhar contra ele.

Meu Nome É Dolemite

25 de outubro – Netflix

Estrelado por Eddie Murphy, o filme conta a história real de Rudy Ray Moore, pioneiro do humor sexualmente explícito e do gênero de filmes blaxploitations. O longa acompanha sua trajetória, que vai de vendedor de discos em uma loja pequena até uma figura de sucesso com seu alter-ego Dolemite.

Aquaman

26 de outubro – HBO Go

Primeiro filme solo do super-herói da DC estrelado por Jason Momoa (Game of Thrones). Arthur Curry, ou Aquaman, é filho de um humano, Tom Curry (Temuera Morrison), com uma rainha atlante que fugiu do seu reino submarino, Atlanna (Nicole Kidman). Seu maior inimigo é o seu irmão Orm (Patrick Wilson), que deseja se tornar Mestre dos Oceanos e planeja atacar a superfície. Para impedir a guerra iminente entre os dois mundos, Aquaman precisa recuperar o lendário Tridente de Atlan e aceitar seu destino como protetor das profundezas. Para isso, ele conta com a ajuda de Mera (Amber Heard), princesa de um dos reinos aquáticos.

Leia mais: ‘Aquaman’ não chega a nadar de braçada, mas é ponto a favor para a DC