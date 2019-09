‘X-Men’, ‘Toy Story’: o que chega à Netflix e outros serviços em setembro

O mês de setembro no streaming será marcado pela volta de séries e filmes que foram aclamados pelo público. Estamos falando sobre o retorno dos médicos de Grey´s Anatomy, em sua da 15ª temporada, e da 14ª temporada dos irmãos Winchester em Supernatural. Já a Netflix aposta na estreia de The Politician, a primeira série do diretor Ryan Murphy (Glee e American Horror Story) no streaming. Nos longas-metragens o destaque é para o sucesso de bilheteria mundial, Rocketman, o quarto filme da saga dos brinquedos, Toy Story e o vencedor do Oscar 2019 de melhor animação, Homem-Aranha: No Aranhaverso. Confira a lista completa:

Grey’s Anatomy (15ª temporada)

1º de setembro – Netflix

–

A décima quinta temporada da série – número que a consagrou como o drama médico mais duradouro da história – retrata os acontecimentos que se seguem logo após o último episódio da fase anterior. A produção repete sua fórmula de sucesso: drama, cenas picantes, conflitos familiares e chororô. Alex (Justin Chambers) e Jo (Camila Luddington) começam a vida de casados, enquanto Meredith (Ellen Pompeo) encontra um novo amor nos corredores do Grey-Sloan. Já Amelia (Caterina Scorsone) decide finalmente assumir sua paixão por Owen (Kevin McKidd), que ainda não sabe sobre a chegada de seu bebê com Teddy (Kim Raver). A nova temporada também garante conflitos amorosos entre Jackson (Jesse Williams) e Maggie (Kelly McCreary).

Atentado ao Hotel Taj Mahal

4 de setembro – Looke (12,99 reais) e Now (18,90 reais)

Baseado em fatos reais, o longa de Anthony Maras (The Palace) mostra os eventos ocorridos no dia 26 de novembro de 2008, em Mumbai, quando dez atentados terroristas simultâneos instalaram o caos na cidade indiana. Entre os locais atingidos, está o Hotel Taj Mahal, um complexo cinco estrelas que hospeda, em sua maioria, estrangeiros e artistas. A trama acompanha o ataque sob a perspectiva de três personagens centrais: Arjun (Dev Patel), funcionário do hotel que tenta ajudar os hóspedes a se protegerem, e o casal David (Armie Hammer) e Zahra (Nazanin Boniadi), que lutam para salvar a vida de seu bebê.

X-Men: Fênix Negra

4 de setembro – Looke (12,99 reais) e Now (18,90 reais)

Encerrando um ciclo de sete filmes da franquia dos mutantes, X-Men: Fênix Negra foca na personagem de Jean Grey, interpretada por Sophie Turner. Após uma expedição dos mutantes ao espaço, ela é exposta a uma força misteriosa que potencializa suas habilidades e as torna incontroláveis, tornando-a uma ameaça maligna para o mundo. Seus poderes recém-adquiridos despertam então o interesse de uma perigosa alienígena, papel que fica por conta de Jessica Chastain.

Rocketman

11 de setembro – Now (18,90 reais)

Nesta cinebiografia de Elton John em formato musical, vários sucessos do cantor são utilizados para construir a narrativa e contar sua história, abordando desde sua infância até a ascensão nos anos 1970 e o vício em álcool e drogas. Dirigido por Dexter Fletcher, o longa teve participação do próprio Elton na produção, mas o astro afirmou em entrevistas que não queria que a parte “feia” de sua trajetória fosse amenizada – além do vício, a personalidade difícil e as relações complicadas com familiares e amantes também aparecem na tela.

Leia mais: ‘Rocketman’: o que é fato e o que é ficção na cinebiografia de Elton John

MIB: Homens de Preto – Internacional

11 de setembro – Looke (16,99 reais) e Now (18,90 reais)

Eles sempre lutaram contra ameaças extraterrestres, mas agora o inimigo está mais próximo: no novo filme da franquia, os Homens de Preto devem lidar com um espião dentro da própria organização. Essa não é a única novidade em MIB: Homens de Preto – Internacional, no entanto: desta vez, uma mulher faz parte do time de agentes, papel que fica por conta de Tessa Thompson.

Homem-Aranha no Aranhaverso

14 de setembro – HBO Go

Vencedor na categoria de melhor animação no Oscar 2019, este filme conta a história de Miles Morales, um jovem negro do Brooklyn que acaba se tornando o Homem-Aranha após a morte de Peter Parker. Quando visita o túmulo de Parker, o jovem se depara com o ídolo vestindo o traje de herói, mas logo descobre que ele vem de uma dimensão paralela, assim como outras versões do Homem-Aranha. Juntos, eles devem lutar contra uma ameaça em comum.

Leia mais: Homem Aranha faz um voo atordoante no Aranhaverso

John Wick 3: Parabellum

12 de setembro – Looke (9,99 reais)

Misturando violência com tons cômicos, o mais novo filme da saga John Wick retorna exatamente de onde o capítulo 2 parou. Após assassinar um membro da alta cúpula de assassinos internacionais, o personagem de Keanu Reeves passa a ser perseguido sob a recompensa de 14 milhões de dólares. Agora, matadores de Nova York e do mundo estão atrás dele, e ele deve unir forças com antigos aliados enquanto luta por sua sobrevivência.

Leia mais: Keanu detona (de novo) em ‘John Wick 3: Parabellum’

As Viúvas

14 de setembro – Telecine Play

Nesse filme de Steve McQueen, mesmo diretor de 12 Anos de Escravidão, Veronica (Viola Davis), Alice (Elizabeth Debicki), Linda (Michelle Rodriguez) e Belle (Cynthia Erivo) são quatro mulheres com nada em comum, exceto pelas dívidas criminosas deixadas por seus falecidos maridos. Seus caminhos se cruzam quando Veronica decide realizar o próximo golpe planejado por seu marido antes de falecer para pagar uma quantia que ele ficou devendo após um assalto frustrado. Para isso, ela conta com a ajuda das demais viúvas dos criminosos envolvidos no episódio.

Leia mais: ‘As Viúvas’: Viola Davis à frente de um thriller que estala de eletricidade

Toy Story 4

19 de setembro – Now (18,90 reais)

Depois de dar adeus a Andy, a turma de Woody recebe um novo integrante: Garfinho, um boneco feito pela pequena Bonnie durante seu primeiro dia de aula no jardim de infância. O novo brinquedo, acostumado com a condição de item descartável, se recusa a aceitar a nova realidade, atirando-se em todo lixo que encontra pelo caminho. A “tendência suicida” de Garfinho gera novas aventuras para os brinquedos e um reencontro valioso para Woody.

Leia mais: ‘Toy Story 4’: ser brinquedo não é bolinho

Supernatural (14ª temporada)

19 de setembro – Amazon Prime Video

Mesmo tendo enfrentado o universo alternativo e derrotado Lúcifer (Mark Pellegrino), os desafios dos irmãos Dean (Jensen Ackles) e Castiel Winchester (Misha Collins) nunca acabam. Desta vez, os problemas ficam por conta do Arcanjo Miguel, irmão do pai dos demônios, que descumpriu o acordo feito com Dean e usou o corpo do caçador para escapar do universo paralelo.

De Pernas Pro Ar 3

19 de setembro – Telecine Play

Sete anos após o segundo filme, Alice (Ingrid Guimarães), CEO de uma rede de uma grande marca de lingeries, decide se aposentar de vez e investir na família. Ou é isso que ela planeja, até a jovem empreendedora Leona (Samya Pascotto) lançar uma novidade que promete quebrar a concorrência: brinquedos sexuais que utilizam realidade virtual. A novidade faz com que Alice abandone seus planos e mergulhe, mais uma vez, na carreira.

The Politician

27 de setembro – Netflix

Principal aposta da Netflix para o mês de setembro, The Politician é a primeira série feita para a Netflix por Ryan Murphy, criador de sucessos como Glee e American Horror Story. A comédia musical de oito episódios contará a história de Payton Hobart (Ben Platt) um estudante rico de Santa Bárbara, Califórnia. Ele sabe desde os 7 anos de idade que um dia se tornará presidente dos Estados Unidos, mas, antes disso, terá que enfrentar o cenário político da Saint Sebastian High School. Além de Ben Platt, vencedor do Tony de melhor ator por sua atuação no musical da Broadway Dear Evan Hansen, o elenco ainda conta com nomes Gwyneth Paltrow (Homem de Ferro), Jessica Lange (American Horror Story), Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody) e Zoey Deutch (Antes Que Eu Vá).

The Good Place (4ª temporada)

27 de setembro – Netflix (um episódio por semana)

–

A comédia que trata sobre a vida após a morte abordando temas éticos e filosóficos chega a sua última temporada. O quarto ano seguirá acompanhando os experimentos de Eleanor (Kristen Bell), Chidi (William Jackson Harper), Tahani (Jameela Jamil), Jason (Manny Jacinto), Michael (Ted Danson) e Janet (D’Arcy Carden) para ajudar as pessoas a chegarem ao “Lugar Bom”, mas para isso eles terão que enfrentar os obstáculos criados pelo líder maligno do “Lugar Ruim”, Shawn (Marc Evan Janson). Na edição de 2019 do Emmy, a terceira temporada da série foi indicada em cinco categorias, incluindo a de melhor comédia.

Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald

28 de setembro – HBO Go

Ambientada no mesmo universo de Harry Potter, a saga do sensível e atrapalhado bruxo Newt Scamander (Eddie Redmayne) ganha um novo capítulo quando o perverso Gerardo Grindelwald (Johnny Depp) escapa da custódia do Congresso Mágico americano e começa a recrutar novos membros para sua seita à la Voldermort. Com o inevitável retorno do vilão, cabe a uma figura muito conhecida salvar o mundo mágico: ninguém menos que Alvo Dumbledore (Jude Law). O futuro diretor de Hogwarts – a história acontece cerca de 70 anos antes da jornada de Potter – inicia um plano para deter o inimigo e proteger Credence (Ezra Miller), o poderoso Obscurial à procura de suas origens e alvo prioritário de Grindelwald.

Leia mais: 5 detalhes de ‘Animais Fantásticos 2’ que se cruzam com ‘Harry Potter’