Cantina da Massa

Descendente de italianos, Alda Bressan repassou as receitas de família à equipe do restaurante, que prepara massas frescas com sêmola de grano duro semanalmente. Entre as pastas mais requisitadas está o nhoque. Com creme de cogumelo, ele acompanha o escalope de filé-mignon ao molho madeira (R$ 74,90, para dois). O menu também contempla massas sem glúten, a exemplo do espaguete de mandioca com molho sugo, pesto ou de tomate seco (R$ 50,90, individual). 302/303 Sul, bloco A, loja 4, ☎ 3226-8374 (80 lugares). 12h/15h e 19h/0h (sáb. sem intervalo; dom. só almoço até 17h). Aberto em 1996. $$

Gastronomia Gatto Nero

A marca, que mantém rotisserias nos seus dois endereços, tem boa oferta de massas recheadas. Algumas delas são menos comuns nas mesas das casas italianas da capital, caso do tortelloni de figo. Ele pode sair da cozinha, por exemplo, ao molho de cogumelo chileno (R$ 52,00) ou porcini (R$ 72,00). Receita da matriarca Lidia Gasparotto, a torta de nozes carameladas e ovos moles (R$ 14,00 a fatia) faz sucesso entre os clientes. QI 7, bloco B, loja 105, Lago Sul, ☎ 3248-1609 (50 lugares). 12h/16h (sex. e sáb. 12h/16h e 19h/23h; dom. até 17h); 208 Sul, bloco A, loja 36, 3253-4177 (30 lugares). 12h/15h (fecha dom.). Aberto em 1996. $$$

Gero

Única representante da grife Fasano em terras brasilienses, a casa segue o padrão do selo Gero, também presente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Entre os seus pilares estão produtos de alta qualidade, linha gastronômica marcada por uma releitura contemporânea de clássicos italianos e atendimento impecável — aqui, a casa é comandada pelo gerente Célio Freitas, há 24 anos no grupo de Rogério Fasano. O cuidado com a seleção de insumos e com os clientes aparece ainda nos preparos da cozinha. As massas frescas, por exemplo, são cortadas e recheadas somente após o pedido no salão. Isso garante ótima textura e sabor para a receita do nhoque de batata-roxa doce preenchido de brie, servido com creme do mesmo queijo e cogumelo eryngui (R$ 98,00). Com a altivez do Fasano São Paulo, o filé à rossini, mignon ao molho marsala com trufa negra e foie gras, é sugestão exclusiva do Gero de Brasília e figura entre os mais vendidos. Custa R$ 142,00 e pode vir com batata gratinada e aspargos envoltos em bacon. Para encerrar a refeição em grande estilo, o italianíssimo tiramisu sai a R$ 44,00. No sofisticado ambiente de tijolos à vista, o almoço executivo de quatro etapas custa R$ 112,00. Shopping Iguatemi, Lago Norte, ☎ 3577-5520 (100 lugares). 12h/15h e 19h/23h (sex. almoço até 16h e jantar até 0h30; sáb. almoço até 17h e jantar até 0h30; dom. almoço até 17h e jantar até 22h). Aberto em 2010. $$$$

II Basilico

O italiano Gustavo Blasetti inaugurou seu box na Quituart vendendo apenas pesto – o principal ingrediente da receita, o manjericão, dá nome à casa. Hoje, a refeição no endereço pode começar com uma bruschetta coberta pelo famoso molho da Ligúria (R$ 14,00 a unidade). No rol de pratos principais, o fettuccine à carbonara reina (R$ 40,00), preparado com ovo, bacon e queijos parmesão e pecorino. Para sobremesa, dois clássicos italianos: a panacota com calda de framboesa (R$ 18,00) e o tiramisu (R$ 22,50). Quituart, QI 9/10, canteiro central, Lago Norte, ☎ 3548-3295 e 98347-3295. 12h/14h30 e 19h/23h (sáb. almoço até 16h; dom. só almoço até 16h; fecha seg. a qua.). Aberto em 2014. $$

Limoncello

Batizada com o nome do licor de limão típico do Sul da Itália, a casa também trafega por outras regiões italianas – sem dispensar pitadas de criatividade. A refeição pode começar com a carne cruda (R$ 34,00). Parente piemontesa do steak tartare, ela é preparada aqui com fregola sarda (massa em forma de bolinhas), rabanete, aioli de manjericão e torradas trufadas. Como prato principal, o bacalhau sai da cozinha guarnecido por um risoto de tomate com leite de coco, confit de alho com uva-passa, chips de batata e “terra” de azeitona preta (R$ 94,00). 402 Sul, bloco A, loja 33, ☎ 3226-3208 (100 lugares). 12h/15h e 19h/23h (sex. e sáb. almoço até 16h e jantar até 0h; dom. só almoço até 16h). Aberto em 2013. $$$$

Ninny

O siciliano Antonino di Giovanni, o Ninny, comanda de perto este tradicional endereço italiano. Aqui, o cliente pode escolher entre sete tipos de massa e mais de vinte opções de molho. Integrante dessa lista, a lasanha à bolonhesa sai por R$ 85,00. Outro campeão de pedidos é o filé à parmigiana, servido para duas pessoas (R$ 139,00). A refeição costuma começar com bruschetta (R$ 35,00, quatro unidades) ou o carpaccio da casa: fatias finas de lagarto cru, salada de rúcula, parmesão, cogumelo-de-paris e tomate seco (R$ 59,00). 309 Norte, bloco A, loja 6, ☎ 3347-7606 (54 lugares). 12h/0h (dom. 11h/15h). Aberto em 1999. $$$

Pecorino Bar & Trattoria

A rede de São Paulo, que já marca presença na região Sul e tem planos de expansão no Nordeste, prega uma atualização do conceito das tradicionais cantinas paulistanas. Em porção individual, o nhoque da casa leva molho de cogumelo e azeite trufado (R$ 59,00). O clássico tiramisu (R$ 17,00) é campeão de pedidos entre as sobremesas. A unidade do Boulevard Shopping monta bufê de queijos e embutidos nos dias úteis entre 17h e 20h (R$ 19,00 por pessoa). 210 Sul, bloco C, loja 38, 3443-8878 (78 lugares). 12h/15h e 19h/0h (sex. e sáb. almoço até 16h; dom. só almoço até 17h); Boulevard Shopping, Setor Terminal Norte, ☎ 3033-8285 (98 lugares). 11h30/22h (dom. 12h/22h). Aberto em 2014. $$$

Trattoria 101

O restaurante tem como carro-chefe o filé à parmegiana com fettuccine alfredo (R$ 68,50, individual, R$ 120,00, para dois). Entre as criações mais recentes da casa está o risoto preparado com linguiça de porco apimentada e açafrão (R$ 63,00). O tom picante também aparece no escalope de vitelo ao vinho branco com penne à diavola (R$ 121,50, para duas pessoas). CLSW 101, bloco C, lojas 38 a 42, Sudoeste, ☎ 3344-8866 (50 lugares). 12h/15h e 19h/0h (dom. só almoço até 16h). Aberto em 1997. $$

Trattoria da Rosario

Apesar do termo trattoria remeter a uma fórmula próxima das nossas cantinas, a casa do chef napolitano Rosario Tessier tem ambiente e qualidade de serviço dignos de um bom ristorante. O menu percorre Sul, Centro e Norte da Itália. No polvo mediterrâneo (R$ 149,00), o molusco chega grelhado e coberto por molho de pimenta-verde. Ainda ganha a escolta de linguine com alho, azeite e cogumelo. Uma versão da bisteca à fiorentina (R$ 229,00, para dois) é preparada, aqui, com prime rib grelhado. Finalizado com flor de sal, vai à mesa com legumes grelhados. QI 17, Edifício Fashion Park, lojas 215 e 216, Lago Sul, ☎ 3248-1672 (150 lugares). 12h/15h e 19h30/0h (sáb. almoço até 16h; dom. só almoço até 17h; fecha seg.). Aberto em 2003. $$$$

Villa Tevere

O chef Flávio Leste é o responsável pelo cardápio desta casa de clima toscano, muito frequentada por casais. Na seção de massas, há nhoque artesanal de beterraba com molho de roquefort, finalizado com queijo da Serra da Canastra (R$ 55,70). Selecionado como Prato da Boa Lembrança de 2018, o filé-mignon ao molho demiglace com hortelã ganha a companhia de riso al salto (arroz com superfície crocante) recheado de nozes e queijos suíço e de cabra (R$ 104,30). 115 Sul, bloco A, loja 2, ☎ 3345-5513 (120 lugares). 12h/15h e 19h30/23h45 (seg. só jantar; sex. e sáb. jantar até 0h45; dom. só almoço). Aberto em 1999. $$$$

Vittoria D’Itália

O italiano Francesco Bravin comanda a pequena casa junto da esposa, Andrea Souza. Pode-se começar a refeição com queijos: o provolone grelhado com geleia de tomate (R$ 25,00) ou a burrata com tomate maduro e pesto (R$ 42,50). Na sequência, há lasanha à bolonhesa (R$ 44,90), risoto de cogumelo e queijo taleggio (R$ 49,50) e nhoque com gorgonzola e nozes caramelizadas (R$ 47,50). Faz sucesso o tiramisu (R$ 19,00). 214 Norte, bloco D, loja 19, ☎ 3547-0795 (40 lugares). 19h/23h30 (sáb. 12h/15h30 e 19h/23h30; dom. só almoço 12h/16h; fecha seg.). Aberto em 2014. $$$