Bioon Ecomercado

O café funciona em sintonia com o empório de produtos naturais e orgânicos, vendendo salgados como a coxinha de frango orgânico sem glúten (R$ 9,90), a empada de abóbora com cebola roxa (R$ 6,50) e a quiche de shiitake e queijo minas (R$ 9,90). Para adoçar o paladar, há brigadeiro feito com biomassa de banana verde (R$ 4,00). 303/304 Norte, bloco B, loja 6, ☎ 3326-2944 (60 lugares). 8h/20h (sáb. 9h/15h30; fecha dom.). Aberto em 2012.

Casa de Biscoitos Mineiros

Vencedora do prêmio de melhor salgado da última edição de VEJA COMER & BEBER, a oferta da casa vai muito além do rótulo. Seu cardápio traz delícias como a empada com frango, batata, cebola, pimenta e açafrão (R$ 8,50) e a religiosa de camarão (R$ 10,50). No intervalo das mordidas pode-se escolher entre beber o café coado (R$ 3,50 a R$ 6,50) ou o expresso (R$ 5,50 a R$ 8,50). 106 Norte, bloco A, lojas 13 a 21, ☎ 3443-4311/3242-2922. 7h30/20h (sáb. até 18h; fecha dom.). Mais dois endereços. Aberto em 1996.

Gamela

A matriarca da família Nicoletti deu início a essa tradicional marca de quitutes há mais de quarenta anos, quando trocou a cidade de Catalão (GO) por Brasília. Concorrida, a empada de frango aparece entre os carros-chefes da casa (R$ 5,50 a unidade ou R$ 39,00 o quilo). Novidade no menu, o enroladinho pode levar linguiça de frango ou salsicha sem lactose (R$ 39,00 o quilo). 406 Sul, bloco D, lojas 23 a 27, ☎ 3244-0628, (14 lugares). 9h/19h (fecha dom.). Aberto em 1977.

Lagash Mediterranée

Legado de um dos melhores restaurantes árabes do país, o pequeno empório das irmãs Mariangela e Maria de Fátima Hamu sempre mantém salgados quentinhos no seu balcão. Entre as especialidades estão as esfihas folhadas de carne e de coalhada (R$ 7,00 cada uma) e a fechada de acelga (R$ 6,00). A casa também prepara receitas sob encomenda, como o carneiro desfiado com nozes e uva-passa (R$ 134,00 o quilo). 112 Norte, bloco C, loja 6, ☎ 3273-0098 (8 lugares). 10h/20h (sáb. até 15h; fecha dom.). Aberto em 2014.

Meidiminas

O endereço comandado pelo mineiro Josias de Freitas tem o pão de queijo como protagonista. Além de ser vendido como petisco (R$ 6,00, cinco unidades), o quitute entra na composição de sanduíches. Substituindo o tradicional pão de hambúrguer, ele pode acompanhar um disco de carne de sol, queijo coalho, cebola refogada em melado de cana e crispy de couve (R$ 22,90). 409 Norte, bloco C, lojas 15 a 19, ☎ 98165-6545 (40 lugares). 17h/23h30 (fecha dom. e seg.). Aberto em 2017.

Senhora Empada

A empada ganha 24 versões nesta lanchonete, que aposta numa receita com massa mais delicada e farto recheio. Elaborada com carne moída, calabresa, bacon, azeitona e pimenta, a bolonhesa está entre as mais vendidas (R$ 5,00). Na lista de sabores “especiais”, a de alho-poró com presunto sai pelo mesmo preço. 203 Norte, bloco D, loja 11, ☎ 3327-0100 (20 lugares). 9h30/19h (sáb. até 17h; fecha dom.). Aberto em 2006.

Vitamina Central

Uma das lanchonetes mais antigas e tradicionais da W3 Sul, tem ambiente modesto, salão estreito e clientes fiéis. Dentre os salgados, as cinco versões de pão de batata recheado, como a de queijo minas (R$ 4,00), não param muito tempo no balcão. Na extensa lista de vitaminas do endereço, a campeã de pedidos é a adrenalina (R$ 7,00, 500 ml), preparada com leite, banana, açaí e xarope de guaraná. 506 Sul, bloco A, loja 63, ☎ 3244-2866 (16 lugares). 7h30/20h (sáb. até 12h30; fecha dom.). Aberto em 1976.